Thomas Cook i konkurs – alla Vingresor ställs in

Tidigt på måndagsmorgonen lämnade Thomas Cook Group in en ansökan om konkurs.

Enligt The Guardian kommer runt 600 000 resenärer att påverkas. Bland annat är nu 150 000 brittiska turister strandade utomlands, skriver Sky News.

Och tusentals svenskar påverkas.

– Det är en fråga om djup ånger för mig och resten av styrelsen över att vi inte har lyckats, säger Thomas Cooks vd Peter Fankhauser till Reuters.

Han fortsätter:

– Detta är en djupt sorglig dag för företaget som var banbrytande med paketresor och gjorde resor möjliga för miljontals människor runtom i världen.

Vings ägare sökte nödfinansiering

Redan i helgen stod det klart att Vings ägare var på väg mot konkurs. Då höll man på och förhandla om en nödfinansiering – och senast på måndagen behövdes 11 miljarder kronor.

I samband med det sa Vings kommunikationschef Fredrik Henriksson:

– Som resenär är det inget man berörs av.

Men nu, när konkursen är ett faktum, skriver Ving på sin hemsida:

”Då flygbolaget som flyger majoriteten av Vinggruppens gäster i Norden ägs av Thomas Cook Group, så kommer resenärer under måndagen att drabbas av inställda flyg som en följd av konkursen”.

Alla resor i Norden ställs in

Enligt resebyrån är Vinggruppens flygbolag Thomas Cook Airlines Scandinavia nu förhindrat att flyga. Ledningen i Norden har därför beslutat att ställa in alla flygningar tills vidare.

– Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och de besvär som det medför för våra kunder. Vi har på väldigt kort tid, efter det att konkursansökan skickades in, behövt invänta besked om våra flyg kommer upp i luften, säger Magnus Wikner, koncernchef för Vinggruppen i Norden, i en kommentar.

Han fortsätter:

– In i det sista har vi försökt säkra våra resenärers flygresor, men har snabbt insett att detta inte är möjligt och behöver därför tillsvidare ställa in alla flygavgångar under måndagen.

Förutom Ving äger Thomas Cook även varumärkena Spies, Tjäreborg och Globetrotter.