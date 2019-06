I mars kunde Expressen berätta om krisen på Metro. Tidningen har djupa ekonomiska problem – och den 29 mars begärde Metro Media House rekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

Tidningen hade då skulder på totalt 59 miljoner kronor.

Bland annat till Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag.

Rekonstruktion till på fredag

Skatteverket har inte velat att Metros rekonstruktion ska få fortsätta, men i mitten av april meddelade Stockholms tingsrätt att man har fram till 28 juni på sig att lösa situationen med de olika borgenärerna.

Under våren har tidningen varit omskriven. Bolaget har meddelat att man säger upp 40 procent av sina anställda, länsstyrelsen har fått kliva in och betala ut löner via den statliga lönegarantin – och den kontroversielle vd:n och ägaren Christen Ager-Hanssen har uppmanat personalen att mejla honom och berätta varför de brinner för varumärket Metro.

Det var den 25 mars som de anställda blev utan lön för första gången.

Uppgifter: anställda utan lön

Och nu – tre månader senare – har det hänt igen. Enligt uppgifter till Expressen har minst två anställda blivit utan lön tisdagen den 25 juni. Redan på måndagen såg anställda att det inte fanns någon kommande inbetalning och då började rykten spridas om att lönen skulle utebli, men de fick då höra av ledningen att pengarna skulle komma.

– Vi är många som inte kan förstå hur det här kan hända igen, särskilt när vi fick höra senast i går att vi skulle få lön. Man känner sig knappast uppskattad som en lojal medarbetare då”, säger en anställd på Metro.

Expressen var på måndagskvällen i kontakt med Christen Ager-Hanssen. Han sa då:

– Helt fel. Varenda kotte får sin lön.

Expressen har sökt facket.