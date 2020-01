UD vill stoppa Kina från insyn under rättegången

Det är mycket som kan stå på spel i relationerna med Kina i den kommande rättegången som ytterst berör den fängslade bokförläggaren Gui Minhai. Inte bara själva processen där den rättsliga frågan är om Sveriges tidigare ambassadör i Peking Anna Lindstedt, 49, har gjort sig skyldig till egenmäktighet vid förhandling med främmande makt eller inte.

Enligt åtalet har Anna Lindstedt – som förnekar brott – inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet med två affärsmän som påstås ha företrätt kinesiska statens intressen. Den diplomatiska angelägenheten avsåg den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Rättegången riskerar också att hota de redan ytterst frostiga relationerna mellan Sverige och Kina på politisk nivå och kontakterna med näringslivet.

Sex UD-anställda ska förhöras

Det är UD:s rättschef Carl Magnus Nesser som i en särskild skrivelse till Stockholms tingsrätt gett domstolen tillstånd att förhöra sex nyckelmedarbetare under rättegången som inledes torsdagen den 19 mars. Men UD:s klartecken sker med ett förbehåll – att de inte vittnar offentligt så vem som helst kan komma in i rättssalen och lyssna. I klartext vill UD och regeringen inte att kinesiska representanter ska kunna sitta med under rättegången, få insyn i den svenska diplomatiska strategin, vad de svenska UD-vittnena säger om Kina i sina vittnesmål och rapportera hem detta till Peking.

UD stödjer sig på paragrafen om utrikessekretess i sekretesslagen, 15 kapitlet, 1 paragrafen.

Carl Magnus Nesser skriver:

” Detta tillstånd gäller under förutsättning att vittnena hörs inom stängda dörrar”.

UD kräver också att få ha en person med som observatör under den stängda delen för att bevaka vilka sekretessbelagda uppgifter som tas upp vid förhandlingen.

De sex som ska vittna mot sin UD–kollega är:

Jon Åström Gröndahl, chef för UD:s konsulära enhet.

Lena Nordström, personalchef.

Annika Söder, tidigare kabinettssekreterare och dåvarande utrikesminister Margot Wallströms närmaste medarbetare.

Nina Lissvik, kanslichef på svenska ambassaden i Peking.

Lisette Lindahl, svensk generalkonsul i Shanghai.

Elinor Hammarskjöld, före detta rättschef på UD.

Expressen kunde på tisdagen avslöja att utrikesdepartementet fick upprepade larm om att Sveriges Kina-ambassadör Anna Lindstedt inte skötte fallet med den fängslade kinesiskfödde svenske bokförläggaren Gui Minhai enligt regelboken.

Klagomålen gällde främst att hon ansågs vara alltför intensiv i kontakterna med bokförläggarens dotter Angela Gui, kontakter som borde ha styrets hårdare från UD i Stockholm.

Angela Gui kallas att vittna om dramatiken på Sheraton Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men det skulle dröja åtta månader innan beslutet om att förflytta Anna Lindstedt verkställdes – en vecka senare var haveriet ett faktum.

Dottern Angela Gui, 25, har i polisförhör berättat att hon flera gånger tvingades trösta ambassadören i telefon på grund av att hon var så pressad i relationerna med kinesiska myndigheter för att få hennes pappa frigiven.

– Jag hade inget annat val än att trösta henne, berättar hon i ett polisförhör.

Angela Gui ska kallas till Stockholms tingsrätt där hon ska förhöras om dramatiken på Sheraton som ligger till grund för åtalet mot Anna Lindstedt. Lindstedt har hela tiden förnekat att hon gett sing in i några förhandlingar när hon sammanförde Angela Gui med med två affärsmän, kinesiske medborgaren Kevin Liu och John Meewella med lankesiskt pass, och bosatt i Finland. Mötena ägde rum den 24–25 januari 2019 på Sheraton i Stockholm och Angela Gui.

Hela förhöret med Angela Gui hålls inför öppna dörrar i tingsrätten. Delar av förhöret med Anna Lindstedt blir också offentligt.

Vice chefsåklagare Hans Ihrman planerar att hålla större delen av sin sakframställan offentlig. Enligt åklagaren har Anna Lindstedt agerande ”inneburit fara för Sveriges frediga förhållande till Kina”.

Anna Lindstedts försvarare, advokat Conny Cedermark, ifrågasätter dock åklagarens formulering och krävt att han ska precisera sig.

Det formella beslutet om stängda dörrar tas av rättens ordförande, rådman Anna Flodin, när rättegången inleds den 18 mars.

Rättegången avslutas den 8 april med den 15 april som reservdag.

Fakta: Sveriges handel med Kina Kina är i dag Sveriges största handelspartner i Asien. Handeln med Kina har ökat stadigt de senaste åren. Förutom de cirka 10 000 svenska företag som bedriver handel med Kina finns drygt 600 svenska företag med verksamhet på plats. 2017 uppgick Sveriges totala varuexport till Kina till 58 miljarder SEK, en ökning med 27 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 4,5 procent av Sveriges totala export och gör Kina till Sveriges åttonde största exportmarknad. Maskiner och apparater var den enskilt största posten, motsvarande 33 procent. Även andra varor såsom medicinska och farmaceutiska produkter och transportmedel utgör stora delar av exporten. Tjänsteexporten minskade med 11,7 procent 2017 och uppgick till ett värde av 15,2 miljarder SEK. KÄLLA: UTRIKESDEPARTEMENTET Visa mer Visa mindre

