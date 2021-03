Twittergrundaren säljer sin första tweet

Twittergrundaren Jack Dorsey har beslutat att auktionera ut det första inlägget som någonsin gjordes på hans plattform.

Det är de egna orden ”just setting up my twttr” som nu auktioneras ut till högst bjudande. Auktionen har pågått sedan i fredags och högsta budet var under söndagskvällen motsvarande 21 miljoner kronor, skriver TT.

I allt väsentligt kommer tweeten att ligga kvar på Jack Dorseys sida på Twitter efter köpet, förutsatt att han inte raderar det. Men rent praktiskt så kommer den lyckligt lottade som budar högst att äga ensamrätten till tweetens metadata tillsammans med en digital signatur från skaparen Dorsey. Tekniken för detta sker genom något som kallas för NFT, ett digitalt föremål som en person kan äga, på precis samma sätt som de kan äga en enhet av kryptovalutan bitcoin.