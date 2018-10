Paul Romer har redan fått priset en gång – av misstag. Stern School of Business vid New Yorks universitet kallade förra året till pressmöte med anledning av att Paul Romer fått ekonomipriset. Kallelsen var bara ett utkast i händelse av att "deras" professor faktiskt skulle föräras priset – som av misstag råkade skickas ut.

Hur många gånger som universitet gjort sina "rutinmässiga förberedelser" förtäljer inte historien. Paul Romer är en av de flitigast favorittippade till priset under de senaste 20 åren.

Trots det vågade pressavdelningen vid Stern knappast ta för givet att man skulle få klicka på "send" denna gång. Det vågade inte heller Paul Romer själv.

För nationalekonomen, som beskrivits som en "idéspruta", har bedrivit en forskning som är oomstridd.

Men hans uttalanden är det inte.

Föddes in i toppskiktet

Paul Romer föddes 1955 rakt in i det amerikanska toppskiktet i den forna guldgrävarstaden Denver. Hans far, Roy Romer, var då en framgångsrik advokat och förvaltade samtidigt familjen Romers egendomar belägna över hela Colorado. Samtidigt som pappa Roy blev delstatens finansminister i slutet av 1970-talet avlade Paul en bachelorexamen i fysik vid University of Chicago

Medan Roy fortsatte inom politiken – han blev sedan guvernör i Colorado – fortsatte Paul sin akademiska karriär inom nationalekonomi på amerikanska toppuniversitet som Stanford och Berkely. Med tiden kom Paul Romer att intressera sig för den teknologiska utveckling, och dess betydelse för att nå tillväxt.

Med tiden blev han en centralfigur inom det som kallas New Growth Theory. Teorin lyfter, enkelt förklarat, hur innovativa idéer kan driva fram nya idéer och sedan resultera i ökad tillväxt. Det är arbetet han slutligen nu prisas för.

Vill ha frizon för flyktingar

Att han får dela det med miljöekonomen William D. Nordhaus kan vid en första anblick verka märkligt. De två forskar bevisligen inom vitt skilda fält. Men ska den globala tillväxten vara långsiktigt hållbar behöver vi ta hänsyn till klimatet. Det gör att de båda forskningsfälten ofrånkomligen vävs ihop.

Romers forskning har haft stor effekt på forskning och beslutsfattande globalt, enligt Kungliga Vetenskapsakademien. Men Romer själv har gjort sig till en kontroversiell person.

Han har bland annat riktat hård kritik mot sina forskarkolleger i en artikel där första meningen löd "I mer än tre årtionden har nationalekonomin gått bakåt".

Han har också fått stor uppmärksamget för sina uttalanden i en DN-intervju 2016, där han argumenterade för en frizon för flyktingar. Romer tyckte att flyktingarna där skulle kunna leva helt självförsörjande, utan att kosta något för de svenska skattebetalarna.

– Flyktingfrågan är ett jättelikt problem, men det finns möjliga lösningar. Sverige, som är ett glesbefolkat land, skulle kunna hyra ut ett landområde av Hongkongs storlek, sa han.

Fick lämna toppjobb vid Världsbanken

Dessutom blev Paul Romer i början av året av med toppjobbet som ekonom vid Världsbanken. Detta sedan han erkänt att siffrorna för Chile i bankens årliga rapport "Doing Business" manipulerats, troligen av politiska skäl. Debaclet ledde till en förtroendekris för Världsbanken, som slutligen ledde till att Romer avgick efter två år på posten.

Hubert Fromler, affilierad professor i internationell ekonomi vid Linnéuniversitet som brukar tippa ekonomiprisvinnare, försvarar dock Paul Romer vad gäller hans roll i Världsbankens blunder. Uttalandet om flyktingar har han dock mindre till övers för.

– Det där var väl inte helt anpassat till svenska förhållanden, sa Hubert Fromler diplomatiskt om Romers frizons-uttalanden i en di-intervju efter att pristagarna tillkännagivits.

Men ingen skugga tycks falla över Paul Romers akademiska gärning. Själv säger han sig vara optimist; det finns enligt honom inga hinder för ekonomisk tillväxt som baseras på teknisk utveckling.

– Samtidigt måste det finnas beslutsfattare som vet vad de vill och vågar ta risker, säger Romer i DN-intervjun.

Nåja, optimist lär han inte vara i alla lägen. Något ekonomipris till Alfred Nobels minne räknade han inte med. Via videolänk berättar han att han inte svarade på något av de två samtal han fick på måndagsmorgonen.

– Jag trodde det var spam.

Paul Romers ekonomiska modell Paul Romer får Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med miljöekonomen William D.Nordhaus, verksam vid MIT. KVA motiverar utnmämningen med att de båda ekonomerna "har utvecklat metoder för att besvara några av vår tids mest avgörande och utmanande frågor om hur vi skapar långsiktig tillväxt och globalt välstånd". Romers mest berömda modell New Growth Theory visar hur en idé kan vara lönsam för dess upphovsman, men att hen säkerligen inte får ut dess maximala effekt. Däremot kan idén göra att andra innovatörer tar ytterligare steg i sin forskning. På så sätt säkras en tillfredsställande grad av tekniska framsteg i ekonomier, enligt Romer. Visa mer Visa mindre