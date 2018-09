”Trump straffar Kina – för att vinna mellanårsvalet”

Under natten till tisdagen eskalerade handelskriget mellan USA och Kina med nya amerikanska importtullar.

President Donald Trump slog fast att från och med den 24 september införs tullar på 10 procent, men dessa kommer öka till 25 procent till årsskiftet. Respiten för att låta företag ska få tid att byta leverantörer.

Donald Trump hotar kineserna med "fas tre" i handelskriget. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Trump varnade också Kina för att komma med motaktioner USA tänker i så fall svara med "fas tre" i handelskriget.

Expressen har pratat med tre experter som analyserat läget i det upptrappade bråket mellan USA och Kina.

1.Vad betyder upptrappningen och varför gör Trump detta?

Ingrid Wallin Johansson, makroanalytiker på Swedbank och USA-expert:

Beslutet i natt att gå vidare och införa importtullar på varor från Kina med ett totalt importvärde på omkring 200 miljarder dollar var något vi förväntade oss givet de signaler som Trump-administrationen gett under sommaren. (Notera att total varuimport från Kina är drygt 500 miljarder och att man redan infört betydande tariffökningar i år). Icke desto mindre är det en upptrappning att de faktiskt införs. Ju mer som faktiskt träder ikraft, ju svårare blir det också för de båda parterna att backa från de nya handelshindrena. Kinesiska motåtgärder har redan utlovats ifall USA lät dessa träda ikraft och vi tror de kommer genomföras inom kort.

Amerikanska presidentkandidater och politiker mer generellt har en tendens att vara protektionister under valkampanjerna, men att bli förkämpar för internationell handel så fort de svurits in. Detta är det normala mönstret och vad de flesta räknar med. President Trump är i hög grad ett undantag; han gör faktiskt vad han sa under kampanjen att han skulle göra. Dessutom förefaller Trump ha en syn på internationell handel som ett nollsummespel, d v s att en part kan endast vinna på de övrigas bekostnad, och följaktligen att de vinster från handel som andra länder har gjort, exempelvis Kinas framväxt som en ekonomisk supermakt under de senaste årtiondena, är på bekostnad av USA och då speciellt amerikanska arbetstagare inom traditionell tillverkningsindustri.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank:

Upptrappningen syftar till att sätta större press på Kina att gå USA till mötes. Det är dock tveksamt om Kina vill förhandla under något som kan liknas vid ett pistolhot. Det skapar osäkerhet kring global handel, konjunktur och utvecklingen för aktiemarknaden.

Donald Trump anser att USA har ett för stort handelsunderskott gentemot Kina, vilket i praktiken betyder att man importerar mycket mer varor från Kina än vad man exporterar. En stor del av de varor som importeras är dessutom amerikanska varor som tillverkas till låg kostnad i Kina, t ex Appleprodukter. Han anser dessutom att Kina inte respekterar patentskydd och konkurrerar på orättvisa villkor. Detta vill han sätta stopp för genom att få produktion att flytta tillbaka till USA, importen från Kina att minska och genom att förhindra att kinesiska bolag får tillgång till amerikansk teknologi.

Man ska också ha i bakhuvudet att han har de amerikanska väljarnas stöd i den här frågan, och i november väntar mellanårsval som Donald Trump vill vinna. Genom att straffa Kina ökar han sina möjligheter att lyckas. Därför är chansen att tonläget skulle förändras innan valet är över mycket liten.

Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet:

Det betyder att vissa varor som importeras till USA från Kina blir dyrare och det hoppas man ska dämpa efterfrågan. Donald Trump gick till val på att stärka amerikanska bolag och inhemsk produktion och tullarna är en del i det. Men det handlar också om ett nytt USA som inte längre har samma maktambitioner ute i världen och därför vill omförhandla handelsavtal mm som de nu finner orättvisa när så många ekonomier har kommit ikapp.

2. Vilka drabbas?

Ingrid Wallin Johansson:

Det finns alltid (relativa) vinnare och (relativa) förlorare när regler för internationell handel förändras, men överlag krymper ”kakan” (eller växer långsammare) som finns att dela på om handeln blir mindre fri. Detta är dock en mer långsiktig effekt. På kortare sikt är den viktigaste från hur mycket detta slår mot den internationella handelns tillväxt och, i förlängningen, världsekonomins tillväxt.

Maria Landeborn: Det finns bara förlorare på ett handelskrig. Kina är givetvis en av dem, men även europeiska och svenska exportbolag drabbas när de globala produktionskedjorna påverkas.

Många amerikanska bolag ställer sig inte heller bakom tullarna trots att det är meningen att de ska gynnas. Deras försäljning, export och kunder drabbas av högre priser. Det skapar också osäkerhet kring investeringar och den globala tillväxten. Om företagen börjar tveka finns en risk att tillväxten drabbas.

I slutändan kommer även Donald Trumps väljare, d v s amerikanska konsumenter, att drabbas när priserna på en mängd olika varor stiger. I värsta fall får det fart på inflationen och tvingar centralbanken till snabbare räntehöjningar. Det är inget drömscenario.

Joakim Bornold:

Ja, det är svårt att säga vad det här kommer landa i, tullarna är inte positiva för den globala ekonomin och de kan komma att slå hårt mot enskilda branscher och företag, men man skall komma ihåg att alla är beroende av den globala frihandeln även USA så det kommer sannolikt bli mer stora ord än vad det blir handling.

3. Vad kan kinesernas motdrag bli?

Ingrid Wallin Johansson: Redan när USA inledde processen för att införa de tariffer som nu trätt ikraft så utlovade Kina motåtgärder ifall det blev verklighet. Dessa motåtgärder skulle enligt de besked som gavs då innebära ytterligare tariffer på varuimport från USA motsvarande ett importvärde om 110 miljarder dollar, vilket är ca 85 procent av all import till Kina från USA. Kina har i dag återupprepat besked om att de ska svara med motåtgärder.

Joakim Bornold: Vi får se men det verkar ligga i kinesernas intresse av att inte eskalera den här konflikten och att USA väljer tullar på 10 procent och inte 25 procent som man tidigare pratat om kan ses som att man söker dialog i stället för konfrontation.

Maria Landeborn: Kina är redo att införa tullar på amerikanska varor, men eftersom de inte importerar lika mycket från USA kan de inte komma upp i samma volymer som USA. Däremot skulle de t ex kunna begränsa försäljningen av material och utrustning till amerikanska bolag med tillverkning i Kina.

Kina kan också stärka sina handelsrelationer till andra länder och försöka isolera USA.

4. Hur påverkas Sverige och Europa?

Ingrid Walin Johansson: Sverige och Europa kommer, enligt vår mening, främst träffas genom att världshandeln påverkas. (Givet att handelskriget förblir mellan främst USA och Kina och inte sprider sig till handelshinder mellan USA och Europa). Små öppna ekonomier såsom Sverige och våra grannländer som är direkt såväl som indirekt beroende av exporten kommer påverkas negativt om världshandeln går in i en mer stagnerande fas. För svensk del är detta speciellt synd då vi prognosticerar att de inhemska faktorerna som driver tillväxt kommer växla ner framöver.

Maria Landeborn: Sverige är en liten, exportberoende nation, och svagare tillväxt globalt drabbar även oss. Detsamma gäller Europa som är beroende av global handel både för import av varor och komponenter, och export för att sälja det man producerar. Ju längre handelskriget drar ut på tiden, och ju mer omfattande det blir, desto större blir de negativa effekterna.

Joakim Bornold: Även om tullar är negativt för frihandeln så har samtalen allt mer kommit att handla om Kina och USA och det kan Europa och Sverige helt klart dra nytta av. Men det finns också risker, t ex kinesiskt billigt stål som hamnar i EU i stället för USA.

5. Kan konsumenter och företag tjäna på handelskriget?

Ingrid Wallin Johansson: Det här är svårt att svara på, och kommer även att bero på hur EU reagerar. Risken finns att det blir ett betydligt högre utbud av kinesiska varor på de europeiska marknaderna, vilket kan påverka såväl företagen som inflationstryck.

Maria Landeborn: Ingen tjänar på det pågående handelskriget. Däremot finns det de som påverkas mindre, t ex inhemska tjänstebolag som inte är beroende av att importera något. Skulle svensk ekonomi svikta till följd av en sämre global konjunktur så påverkas även de.

Joakim Bornold: Så kan det bli, men det kan också skapa möjligheter, t ex har Ericsson fått allt fler order när det gäller 5g den senaste tiden och där står det klart att de kinesiska konkurrenterna får det svårare. Även om det skapar oro med allt prat om handelskrig så kan det många gånger gynna våra svenska exportbolag som kommer från en helt ofarlig neutral nation som Sverige.

6. Vilka svenska företag som kan komma i kläm?

Maria Landeborn: Stora svenska exportbolag. Husqvarna har redan vinstvarnat och Electrolux flaggat för att man påverkas av tullarna. Andra stora exportbolag som Atlas Copco och Alfa Laval har också exponering mot såväl USA som Kina.

Joakim Bornold: Det är svårt att säga, vissa kommer gynnas, andra kommer missgynnas. Men det är mycket detaljer som avgör och det är svårt att veta i förväg vilka branscher eller enskilda bolag som drabbas eller gynnas.

7. Hur reagerar börserna?

Maria Landeborn: Man kan räkna med att tullarna kommer att fortsätta skapa turbulens på världens aktiemarknader, inklusive den svenska. Ju längre handelskriget pågår, desto större är risken att skadan blir bestående. Vår bild är dock att man får räkna med svängningar på marknaden under hösten, men att börsen står högre om ett år från och med nu.

Joakim Bornold: Jag tror vi hittills har överskattat handelskriget påverkan på ekonomin och det har märkts på börsen som tagit det med en stor portion tålamod men skulle det eskalera så kan det snabbt få negativ påverkan på börsen.