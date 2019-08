Trump om Kina: ”Vi är inte redo att sluta ett avtal”

Handelskriget om de nya tullarna på kinesiska varor som Donald Trump meddelat ska införas, fortsätter att pågå.

Kina svarade genom att tala om att USA vill prata så kommer de prata och: ”om de vill slåss, då ska vi slåss”, har Kinas nya FN-ambassadör Zhang Jun sagt, enligt Reuters.

Under måndagen hävdade den amerikanska finansministern Steven Mnuchin att Kinas centralbank hade tillåtit landets valuta sjunka under nivån 7 yuan per dollar för första gången på över ett decennium.

Enligt Bloomberg svarade Kina på Trumps hot om nya tullar genom uppmanande till statliga bolag att sluta köpa amerikanska jordbruksprodukter.

Handelskriget fortsätter

Tullkriget fortsätter och under fredagseftermiddagen kommenterade presidenten läget till reportrar som stod utanför Vita huset:

– Vi är inte redo att sluta ett avtal. Men vi får se vad som händer. Kina vill göra någonting, men jag kommer inte göra något ännu. 35 år av missbruk. Jag är inte redo så snabbt, sa han innan han åkte ut på sin golfsemester till New Jersey, skriver CNBC.

Han sa vidare att USA fortsätter att samtala med Kina.

Efter uttalandet backade Wall Street och vid 16-tiden hade breda S&P 500 backat om 0,4 procent, rapporterar Omni.

Han sa också att landet, så länge det inte finns något handelsavtal, inte kommer att öppna för affärer med svartlistade kinesiska telekombolaget Huawei.

LÄS MER: Trump inför nya Kinatullar