Trots kaoset – SAS slog passagerarrekord i juli

Det är flygbolagets passagerarstatistik för juli månad som visar på ökningen med 2,2 procent. Men det är också toppmånaden när bolaget hade hela sin flygflotta i luften för att möta semestertrafiken.

Juli var annars rena mardrömmen för flygbolaget med mer än 700 inställda flygningar under månaden, negativa rubriker och rasande passagerare som var strandsatta eller inte kom i väg alls till sina resmål.

Bolaget skriver i sitt pressmeddelande:

"Under juli månad påverkades SAS trafik av flera operationella utmaningar, främst beroende på problem med flygledningen i delar av Europa, försenade leveranser av A320neo-flygplan från Airbus, samt personalbrist i delar av verksamheten. Sammantaget har detta tyvärr medfört en lägre operativ stabilitet och punktlighet än normalt. Under månaden tvingades SAS på kort varsel ställa in ca 500 av ca 25 000 planerade avgångar, vilket innebar att regulariteten blev drygt 1 procentenhet lägre än normalt".

– Vi är glada för att fler resenärer valde att resa med SAS i juli. Det visar att vår strategi och vårt kunderbjudande gör att SAS står starkt i den globala konkurrensen, säger vd Rickard Gustafson.

Erkänner problemen

SAS-chefen erkänner sommarens problem med kaos för många passagerare och sämre service.

– Samtidigt beklagar jag de störningar i form av inställda flyg och förseningar vi upplevt under delar av högsäsongen. SAS medarbetare har verkligen gjort sitt yttersta för att hjälpa drabbade passagerare, men tyvärr är det ofrånkomligt att vissa kunder påverkats negativt, vilket vi naturligtvis är ledsna för. Vi har redan vidtagit ett antal åtgärder som, på såväl kort som lång sikt, adresserar de utmaningar vi haft. Detta gör att vi framöver återställer den pålitliga service som våra kunder förväntar sig av SAS, säger Rickard Gustafson.