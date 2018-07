Tidigare M-toppens ilska mot SAS: ”Inte nu igen”

Under sommaren har det skandinaviska flygbolaget SAS ställt in 700 avgångar, och problemen fortsatte under veckan. Många piloter hos det nya dotterbolaget, irländska SAIL, ska ha slutat och pilotbristen är stor i Europa.

Tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M) flög till London med SAS i går för att vara med på sin dotters examen. Det första flyget ställdes in, men han lyckades bli ombokad.

Nästa utmaning blev att ta sig hem igen med samma bolag.

– Jag missade middagen vilket var lite surt. I morse kom sedan ett sms att planet som jag skulle ta hem i morgon också var inställt, och att det inte gick att boka om mig förrän om tre till fem dagar, säger Littorin och fortsätter:

– Jag tänkte ”inte nu igen”, det strular hela tiden. Det är klart att man blir irriterad. Om de nu vet att de har problem kan de väl strunta i att sälja biljetterna.

Littorin kritisk mot SAS

Få alternativa hemresor fanns att köpa under 8000 kronor och hotellnätter i London är dyra att lägga ut pengar för, menar Sven Otto Littorin. Men efter ett telefonsamtal löste det sig ändå för den forne M-toppen.

– Jag hade en kompis som känner lite folk på SAS som lyckades lösa det så att jag blev ombokad, och det är tyvärr så det går till. Det är trevligt för mig, men många har inte den lyxen. Det var rena flaxen.

– Man kan inte ha det så här. Det måste funka. Man bokar med utgångspunkten att man ska komma i väg som det är sagt. På sikt är det här inte bra för SAS, man funderar ett varv till på vilket flygbolag man ska välja, säger Sven Otto Littorin.

SAS: ”Högsäsong”

Troels Karlskov vid SAS presstjänst vill inte kommentera enskilda fall.

– Varje inställt flyg är olyckligt och något vi inte är nöjda med. Vi gör allt vi kan för att hjälpa passagerare att boka om, men just nu är det högsäsong och alla flyg är hårt bokade. Därför kan det ta längre tid.

– En kombination av flera faktorer skapar en svår situation. Det är högsäsong, vi flyger med full kapacitet som innebär att alla störningar, som tekniska problem och förseningar, kan få konsekvenser till hela flygningen. Vi har också brist på personal för vissa flyg, säger Troels Karlskov.