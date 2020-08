TEST: Elbilen som ska revolutionera bilvärlden

Det finns de som tycker att den ser för mesig ut. Att räckvidden inte räcker till för att klå Tesla eller att en Kia eller en Hyundai är billigare och minst lika bra.

Men det spelar inte så stor roll.

När bilvärldens allra största och mäktigaste bestämt sig och slagit på den allra största trumman så hörs det – ända från Hannover och Wolfsburg till Stockholm.

– Sverige är ett föregångsland och blir en viktig marknad för oss.

Volkswagens elbilschef Klaus Ulbrich sitter på en terrass bakom de stora rykande skorstenarna i Europas bilstad nummer ett, Wolfsburg, så kan kontrasten inte vara så mycket tydligare.

Vi har precis ägnat fem timmar åt att köra den helt nyutvecklade elbilen ID.3. Bilen som är Volkswagens goda samvete efter dieselskandalen 2015 och bilen som framför allt ska ta Tyskland in i elbilseran.

”VW:s goda samvete efter dieselskandalen”

I tegelbyggnaderna bakom oss byggde Tyskland Kübelwagen och senare VW Typ 1, Bubblan. I dag byggs Europas storsäljare Golf i samma byggnad. På parkeringen står ett gäng ID.3-bilar och laddas med el.

– ID.3 byggs på den nya plattformen MEB och på den plattformen ska vi bygga alla de nya elbilarna, säger Ulbrich.

Det pratas om 75 modeller de kommande åren. 75 nya bilar. På en och samma plattform.

”Alla som kört en Volkswagen känner igen sig”, skriver Jan-Erik Berggren om ID.3. Foto: Hans Hedberg

Interiören är ett mellanting mellan det öppna landskapet i till exempel Tesla Model 3 och det mer instängda i säg Polestar 3. 10-tumsskärmen i mitt på instrumentbrädan påminner om den i nya Golf, och jo, de små knapparna under skärmen är lika svåra som Golf. Instrumentbrädan sitter lågt och designen är lekfull som i en Up! Vill du inte peka dig fram på skärmen eller styra 5,3-tumsskärmen framför ratten med pekknapparna på ratten så kan du säga Hello ID och röststyrningen är aktiverad. Jag lyckades att få den att förstå ”höj volymen” på svenska till och med men under en period verkade ID.3 helt döv. Till vänster om ratten sitt ett mindre gäng knappar för olika ljus.

De korta överhängen, batteriet i golvet, elmotorn på bakaxeln och kylare i fronten ger innerutrymmen som i en mellankombi, till exempel VW:s egen Passat. Mina 189 centimeter sitter väldigt bra på alla fem platser, inte minst tack vare bra takhöjd och ett helt platt baksäte. Med det 1,36 kvm stora panoramaglastaket blir det en verkligt ljus och öppen planlösning.

En finurlig nyhet

ID Light är en finurlig nyhet. Det är en led-slinga som löper under vindrutan och visar till exempel åt vilket håll jag ska svänga, i blått, hur batteriet laddas, i grönt och den kan varna föraren, i skrikande rött.

Alla som kört en Volkswagen känner igen sig. ID.3 är behagligt förutsägbar och väldigt enkel att köra. Styrningen är följsam och avvägd. Det som skapar frågetecken är ett hoppig och stötig framvagn. Problemen finns inte på de släta fina tyska landsvägarna men så fort vägen blir sämre eller med lite längre gupp så börjar det att leva om. Det finns såväl 18 som 19 och 20 tumshjul till bilen och beteendet tyder på ett däck- och hjulproblem.

Volkswagen satsar på att nå brett med nya ID.3. Här bredvid den Volkswagen gamla storsäljare VW typ 1 – ”Bubblan”. Foto: Hans Hedberg

ID.3 niger lite fint vid stark acceleration och det påminner så härligt om den gamla bakhjulsdrivna tiden som nu är på väg tillbaka. Där flera konkurrenter gått för snabbast möjliga acceleration har Volkswagen en lite mer återhållsam respons i både gas och bromspedal. Tack för det för därmed slipper jag den där svävande känslan som gör mig lätt åksjuk.

Volkswagen ID.3 Miljö Koldioxidutsläpp: 0 gram/km. Elförbrukning: blandad körning 1,7 kWh/mil. Miljöförmåner: Ja, 60 000 kronor. Ekonomi Pris: 471 900 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren, därefter 360 kr/år. Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 3 år, Batteri 8 år/16 000 mil. Teknik Motor: Elmotor, 201 hk, 310 Nm. Drivning:Bakhjulsdrift. Växellåda: 1-växlad automatlåda Acceleration 0–100 km/tim: 7,3 sekunder. Toppfart: 160 km/tim. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 426/181/157 centimeter. Bagagevolym: 385–1 267 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1 869 kg. Maximal släpvagnsvikt: 0 kg, Visa mer Visa mindre

Energiåtervinning är en viktig funktion för alla elbilar och Volkswagen har valt två lägen, Drive och Brake. I Drive är det energiåtervinning först när bilen bromsas men i Brake bromsas bilen med 0,3 g och ner till nästan helt stillastående. Det är inte lika kännbart som Nissans e-pedal men det ger heller inte samma ryckiga körning. En effektiv återvinning och motorbroms har fått VW att välja trumbromsar bak. Fram sitter mer konventionella ventilerade skivor. Växelspaken sitter lite gömd bakom ratten till höger och är svår att manövrera.

De platta fälgarna är ett exempel och varje liten detalj på bilen handlar om att minska motståndet och få luften att släppa taget. Det är av den anledningen som VW valt bort möjligheten att ha rails, takräcke och därmed takbox. Det skulle påverka för mycket. Istället finns en dragkrok för cykelhållare och väskor som har en maximal lastvikt på 55 kg.

”Lever sitt eget liv”

ID.3-bilarna med det minsta batteriet, på 45 kWh har en maximal laddkapacitet på 50 kW. Men det mellanstora batteriet – som är merparten av försäljningen i dag – kan snabbladdas med 100 kW. Senare har VW lovat maximalt 125 kW på alla modeller, det är också standard på modellerna med det största batteriet. Laddkapaciteten är en av de saker som ska kunna uppdateras över internet.

Volkswagen har döpt hela assistanssystemet till IQ. Drive där filkörningsassistent, autobroms för andra trafikanter på vägen och även vid sväng, hjälp att styra runt hinder och bromshjälp vid parkering. Vid provkörningen lever filkörningsassistenten sitt eget liv och vingelvarnar trots att jag sitter med båda händerna på ratten och styr spikrakt fram. Det händer kanske 50 gånger under vår provkörning. Kanske är även det här ett av mjukvaruproblemen som VW brottas med.

Den tysk-ungerske musikproducenten Leslie Mandoki fick uppdraget att skapa det ljud som ID.3 ger ifrån sig när jag kör långsammare än 20 km/tim, VW:s ljud är i gång till cirka 30 km/h. Enligt EU-regler som infördes i september 2019 måste alla elbilar låta i låga farter. EU-kravet kallas Acoustic Vehicle Alerting System och varje tillverkare har fått ett unikt ljud. Du ska alltså kunna höra om det är en elbil från Kia eller Volkswagen som kommer smygande i parkeringsgaraget. Ljudet är subtilt och försiktigt.

Så tyst har aldrig en så här viktig bilnyhet lämnat parkeringen i Wolfsburg.

Betyg del för del: Köregenskaper Den guppiga framvagnen stjäl en geting. Fin styrning och bra respons i gaspedal och bromspedal. Bra stabilitet. Säkerhet Filkörningsassistenten stal mer än en geting på grund av ett väldigt märkligt beteende. Men får VW ordning på mjukvaran så kan det bli bra. Bästa säkerheten i de dyraste bilarna med mest utrustning. Miljö VW jobbar hårt med bilens hela klimatavtryck - från tillverkning till körning och klimatkompenserar i dag. Ska nå ner till noll med flera ambitiösa projekt. Komfort En av de tystaste elbilarna men brus och vägljud kommer vid 100 km/tim och ökar vid 140 km/tim. Vi testade toppfarten till 166 km/tim. Ekonomi VW har hela tiden pratat om att ID.3 ska kosta som en Golf-diesel. Men det blir i så fall det minsta batteriet och inte i alla länder. Blir aningen dyrare än så i Sverige, tyvärr. Men fortfarande billigare än en Tesla eller en Polestar. Totalbetyg = 19 av 25 Visa mer Visa mindre

LÄS MER: Så långt kan du köra på el med de populäraste laddhybriderna