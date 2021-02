Teknikproblem för SEB:s kunder

Informationen på SEB:s hemsida lades upp den 1 februari och i ett meddelande som skickades till en kund på tisdagen står det att mobilt bank-ID inte fungerar för alla kunder.

”Vi har just nu tekniska problem som gör att inloggning med Mobilt BankID på internetbanken inte fungerar för alla kunder. Om du har en digipass eller ett BankID på kort så kan du använda det för att logga in där eller så kan du logga in på appen.”, står det i meddelandet.

Niklas Magnusson, pressansvarig på SEB, säger att banken hade problem med mobilt bank-ID på måndagen och tisdagen – men att de är lösta nu.

– Problemet i går var löst för vår del vid lunch i går. Sedan hade vi problem i tio minuter i dag igen.

Både SEB och konkurrenten Swedbank hade störningar för sina internettjänster förra veckan. Swedbanks mobilapp låg bland annat nere fyra dagar i rad.