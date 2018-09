Elon Musk, världens kanske mest framgångsrika entreprenör, intervjuades nyligen i den okonventionella podcasten ”Joe Rogan Experience”, som även filmas och publiceras på Youtube.

Den rastlöse fritänkaren och innovatören är mest känd för att ha grundat Tesla Motors, men ligger även bakom framtids- och techsatsningar som SpaceX, Neuralink OpenAI, Zip2 och Paypal.

Transportsystemet Hyperloop, i vilken passagerare ska kunna färdas i 1 200 kilometer i timmen genom speciella tuber, tillhör Musks mer omtalade projekt.

LÄS MER: Uppgifter: Elon Musk får grönt ljus för superprojekt

I den dagsaktuella podcasten berättar han om ytterligare en framtidsprodukt: Det elektriska flygplanet VTOL (Vertical Take Off and Landing), som precis som namnet antyder ska kunna starta och landa vertikalt men dessutom flyga på högre höjder med snabbare hastighet.

– Jag har en design för flygplanet, förklarade Musk men förklarade samtidigt att projektet inte är prioriterat för honom.

– Elbilar, solenergi, lagring av energi är betydligt viktigare än att utveckla överljudsplan, säger Musk.

LÄS MER: Bekräftat: Saudiarabien vill köpa ut Tesla från börsen

Efter samtalet om elektriska överljudsplan tänder programledaren plötsligt på något strutformat.

– Är det där en joint? frågar Musk.

– Det är marijuana och tobak, svarar Joe Rogan. Har du testat?

– Ja, jag tror jag gjort det en gång tidigare. Det är väl lagligt? undrar Musk.

– Totalt lagligt, svarar Rogan och räcker över jointen.

Musk tar ett bloss och skickar tillbaka den innan samtalet fortsätter.

Användande och innehav av upp till 28 gram marijuana är sedan 2016 lagligt i Kalifornien, där intervjun med Elon Musk gjordes.

Hela intervju ser ni här:

LÄS MER: Musk kan köpa ut Tesla – aktien handelsstoppad