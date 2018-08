Swish nere – 6,5 miljoner bankkunder är drabbade

”Just nu upplever flera kunder problem med Swish. Vi arbetar med att rätta det uppkomna felet och återkommer när status har ändrats. Kontakta din bank om du har frågor om din betalning”, skriver Swish på sin hemsida.

– Det går inte att swisha och det berör alla anslutna banker, säger säger Per Ekwall, presstalesperson på Swish.

Vad beror felet på?

– Vi felsöker just nu och när vi vet kan vi åtgärda problemen, men just nu vet vi inte, säger Per Ekwall.

6,5 miljoner kunder är drabbade av de tekniska problemen.

Det finns ingen prognos för när felet ska vara hittat och åtgärdat.

Det är inte länge sedan förra gången Swish låg nere. Har det varit ovanligt många störningar kring sista tiden?

– Nej, det är inget vi kan hålla med om, säger Per Ekwall.

Texten uppdateras.