Storsatsning på nyhetstjänst floppade – Njus i konkurs

Ambitionen var att Sundsvallsbaserade mediestartup-bolaget Njus Media skulle bli ett ”Spotify för nyheter” med fokus på lokal journalistik genom en ny app. Men satsningen kom av sig och trots att flera tv-profiler hoppade på tåget fick bolaget inte in det miljonkapital från privata investerare som man hade hoppats på. Nu har bolaget försatts i konkurs, enligt ett beslut i tingsrätten som nyhetsbyrån Siren tagit del av.

”Tror stenhårt på detta”

Bland investerarna fanns bland annat tv-profilerna Lennart Ekdal och Rickard Olsson.

”Det här är ett spännande initiativ som kan locka många av de journalister som tröttnat på nedskärningarna på sina tidningar. Jag tror stenhårt på detta som ett nyheternas Spotify, allt i ett”, kommenterade säger Rickard Olsson sitt investeringsbeslut i januari 2018.

Och så sent som under sommaren 2018 uttryckte Njus Medias chefredaktör Isabelle Palo sig i positiva tongångar om framtiden för bolaget, i en intervju med Dagens Media.

Njus Media begärs i konkurs

Njus-appen lanserades i en beta-version under våren 2017, och grundaren och it-entreprenören Rolf Bäck uttryckte i början en förhoppning om att bolaget med tiden skulle värderas till över en miljard dollar. Men en crowdfunding-kampanj under 2018 för att få in 12 miljoner kronor mynnade i ett betydligt beskedligare belopp, 800 000 kronor, rapporterar Siren.