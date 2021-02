Större förlust än väntat – Spotifys aktie sjunker

Intäkterna fjärde kvartalet var 2,2 miljarder euro – i linje med förväntningarna.

Men den genomsnittliga intäkten per användare från prenumeration föll 8 procent till 4:26 euro, jämfört med ett år tidigare.

Spotify spår intäkter på 2,0–2,1 miljarder euro för det första kvartalet 2021.

Antalet premiumabonnenter spås öka till intervallet 155–158 miljoner stycken i det första kvartalet, från siffran 155 miljoner vid fjärde kvartalets utgång.

Den annonsfinansierade gratisversionen av Spotify växer mest (29 procent).

Höjde priset i februari

Spotify höjde i februari priset för Premium, från 99 till 109 kronor.

Spotify redovisar ett resultat per aktie på –0:66 euro för det fjärde kvartalet.

Väntat var -0:52 euro per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence.

Spotifys aktie handlades ned med omkring 5 procent i den amerikanska förhandeln kort efter rapportsläppet.

Bolaget räknar för det första kvartalet med en rörelseförlust på mellan 78 och 28 miljoner euro. Väntat var inför rapporten ett rörelseresultat för det första kvartalet på minus 40 miljoner euro.

– Pandemin tycks ha haft en liten inverkan på vår abonnenttillväxt under 2020, eller till och med bidragit positivt till nya registreringar. Ur intäktssynpunkt påverkades annonsintäkter negativt under första halvan av det inledande kvartalet och fortsatte därefter under resten av året, skriver Spotify i rapporten.

TV: Spotify missar förväntningarna