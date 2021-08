Sedan några veckor tillbaka är Felix Granander ansvarig för teknikutvecklingen på beroendemottagningen The House i Stockholm. Där är han också delägare till hälften – och beroendeterapeut.

The House erbjuder vård till socialt etablerade personer med olika typer av beroendeproblem.

Det är något som Felix Granander själv har stor erfarenhet av. Under flera år missbrukade han alkohol och kokain, ett missbruk som till slut var nära att knäcka honom.

Tidigare har han varit förtegen om sitt privatliv. Men i en stor intervju med Di Weekends reporter Henrietta Westman berättar han nu om missbruket, om de tunga åren – och om hur det var att växa upp som okänd Stenbecksarvinge.

Jan Stenbecks okände arvinge

I augusti 2002 dör finansmannen Jan Stenbeck av en hjärtattack, endast 59 år gammal. Dödsbudet sänder chockvågor genom det svenska näringslivet och Jan Stenbeck lämnar efter sig en av landets mest omtalade företagssfärer, med maktbolaget Kinnevik som nav.

Ett par dagar efter dödsbudet ger sig en okänd arvinge, född utom äktenskapet, till känna via ett juridiskt ombud, vilket skapar stora rubriker.

Jan Stenbeck. Foto: KENNETH JONASSON / EXPRESSEN , Jan Stenbeck var en känd och karismatisk affärsman och investerare, pionjär inom telekom- och mediebranschen. Foto: PER-ANDERS PETTERSSON Jan Stenbeck avled på ett sjukhus i Paris 2002, 59 år gammal. Foto: JEPPE WIKSTRÖM / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Felix Granander var bara fem år när det hände och minns inte så mycket, förutom sorgen efter en förlorad pappa. I dag ser han sin far som en mycket speciell person som ”utfört otroliga saker”, någon som varit en stor inspirationskälla.

– Jag har fått lära mig att allting är möjligt och det har varit en jättestyrka, särskilt nu när jag går min egen väg. Men framför allt är han farsan. Den jag kommer ifrån, säger han till Di Weekend.

Ärvde aktier för 400 miljoner

Felix Granander har tre halvsyskon i familjen Stenbeck; Cristina, Hugo, och Sophie. Halvbrodern Max Stenbeck gick bort 2015, 30 år gammal, i en svår diabetessjukdom. För Di Weekend berättar Granander att han inte har jättemycket kontakt med syskonen, då alla är ganska upptagna och alla heller inte bor i Sverige. Men det finns ändå en relation.

Cristina Stenbeck är en framgångsrik affärskvinna, halvsyster till Felix Granander. Foto: CAROLINA BYRMO / IBL Hugo Stenbeck är också han halvsyskon till Felix Granander. Han har bland annat varit engagerad och investerat i Malmö Redhawks hockeylag. Foto: TOMAS LEPRINCE Även Sophie Stenbeck är halvsyster till Felix Granander och affärskvinna. Hon bor i USA. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Jan Stenbeck med dottern Cristina Stenbeck, som efter faderns död axlade hans affärsimperium. Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX / SCANPIX CODE 71420 SCANPIX SWEDEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Felix Granander växte upp med sin mamma – som träffade Jan Stenbeck på restaurangen Gamla stans bryggeri, där hon jobbade som servitris och som Stenbecks ägde – och sin styvpappa samt en äldre styvsyster. Hemmiljön var stabil och trygg men uppväxten präglades ändå av vem hans biologiska pappa var, inte minst då Felix Granander efter en lång rättstvist tilldelades ett stort arv i form en aktieportfölj, som han senare sålde för runt 400 miljoner kronor.

Felix Granander fast i missbruk

Skolgången blev tung för Felix Granander. Han kände sig obekväm och utanför samtidigt som han hade en enorm prestationsångest. Han flydde – först in i dataspelsvärlden men sedan, redan i 13-årsåldern, började han dricka. I de sena tonåren snurrade spiralen allt snabbare nedåt, inte minst då han som 18-åring fick tillgång till Stockholms krogvärld samt det enorma arvet.

2015 köpte Felix Granander Sveriges näst dyraste sommarstuga: 250 kvadratmeter på Djurö i Stockholms skärgård för 42 miljoner kronor. Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX Lyxhuset i Stockholms skärgård, som låg ute till försäljning i fjol sommar. Nu äger Felix Granander det med en vän, skriver Di Weekend. Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Han hoppade av gymnasiet och började göra lite affärer, investerade i ett par företag. Men, festandet tog över och snart var han fast i ett beroende där han drack starksprit och tog kokain dagligen, berättar han för Di Weekend.

– Särskilt mamma hade många samtal med mig, hon kom ju från en krogmiljö. Hon såg vart jag var på väg och hennes hjärta brast förstås. Hon fick stå ut med ett jäkla helvete på grund av min sjukdom, min styvpappa och min styvsyster också. Det är en gottgörelse jag arbetar med än i dag, säger Granander till tidningen.

”Förtjänade att må dåligt”

Vändningen kom en försommardag 2017 när några affärsbekanta knackade på hans dörr. De tog med honom till beroendeterapeuten Robert Bohman, som numera är hans affärspartner i The House.

Felix Granander lades omedelbart in på ett behandlingshem i Östergötland och efter fyra veckor var han nykter. Samtidigt hjälpte en behandlare honom med självbilden och ångesten.

– Jag hade fått allt man kan önska sig, ändå var jag värdelös. Jag förtjänade att må dåligt. Men hon fick mig att se att det är en absurd tanke – ingen förtjänar att må dåligt – och när jag förstod det började jag bli nyfiken i stället, säger han till Di Weekend.

Jerry Forsberg, Felix Granander och Paulo Fagundez i samband med att Kasai skulle öppna nya restauranger i Stockholm och Malmö 2018. Foto: MOOD STOCKHOLM

Efter två intensiva år där han lade all sin energi på affärer insåg han att han vill hjälpa andra med samma problem. Han genomgick en tvåårig utbildning till beroendeterapeut och vid årsskiftet gick han in som delägare i The House.

I dag, efter fyra år som nykter, prioriterar Felix Granander dels att utveckla verksamheten på the House, men också att ständigt jobba med sitt eget tillfrisknande – som han kallar sin ”största vinst” – i form av jobb, träning och relationer.

Felix Granander Ålder: 24 år Familj: Mamma, styvpappa och en äldre styvsyster Bor: Östermalm, Stockholm Utbildning och karriär: Ekonomiprogrammet med inriktning mot fastighetsmäkleri på Drottning Blankas gymnasium i Stockholm och Sigtuna Humanistiska Läroverk (avbröt studierna på vårterminen i tredje ring). Tvåårig utbildning till beroendeterapeut från coachnings- och terapiutbildningsföretaget Lifecap. Investerare sedan 2015, främst i teknikföretag. Fritid: Älskar fortfarande att festa – fast nykter. Tränar på gymmet 5–6 gånger i veckan och vandrar gärna i skogen. Aktuell: Äger sedan i vintras hälften av The House, där han också är operativt verksam som chief innovation officer, med ansvar för teknikutveckling, och som beroendeterapeut. Investeringar: The House, krogkedjan Kasai, influencernätverket Cube, teknikbolaget Wrlds, mjukvaruplattformen Invajo samt e-sportbolaget Ninjas in pyjamas. Källa: Di Weekend Visa mer

LÄS MER: Stenbecks okände son sålde arvet

Jan Stenbecks son ny delägare i rehabbolag