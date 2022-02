Så kunde en ilsken 76-åring skaka om Spotify

Spotify vill erövra världen. Inte bara med musik utan också med det talade ordet. Därför har företaget med vd-n och mångmiljardären Daniel Ek i spetsen beslutat att storsatsa på poddar, som på sikt ger större vinstmöjligheter än strömning av musik.

I fokus för denna nya strategi står köpet av rättigheterna till en av världens största poddar, ”The Joe Rogan Experience”, som ska hjälpa Spotify att utmana Apple som är den största plattformen för poddar. Spotify uppges ha betalat runt en miljard kronor för att få strömma den exklusivt.

11 miljoner lyssnare

I köpet ingår cirka elva miljoner lyssnare ­– men också den kontroversielle programledaren Joe Rogan som säger vad som faller honom in och bjuder in ännu mer frispråkiga gäster. Det är just en sådan gäst, forskaren och läkaren Robert Malone, som fått Neil Young att hoppa av Spotify.

I programmet jämförde läkaren Robert Malone USA:s pandemipolicy med Nazityskland. Foto: Steve Helber / TT NYHETSBYRÅN

Malone är avstängd från Twitter för att han sprider falsk information om covid. Han ses som en hjälte bland vaccinationsmotståndarna.

– Det här är ett sista skrik från Woodstock-eran. De som var unga radikaler på 1960-talet rycker ut igen för att slåss för rättvisan och folkhälsan mot det elaka strömningsföretaget från Sverige med de unga miljardärerna, säger musikjournalisten och författaren Fredrik Strage.

Han syftar på att uppburna veteraner som Neil Young, 76, och Joni Mitchell, 78, drar bort sin musik från Spotify i protest mot desinformationen och antivaccinpropagandan i Rogans podd. Young deltog 1969 tillsammans med den tidens stora artister i den legendariska musikfestivalen i Woodstock i delstaten New York – och Mitchell skrev den klassiska låten om evenemanget med just titeln ”Woodstock”.

Woodstockandan dyker upp

Det var en festival som med sitt motto ”Tre dagar av fred och musik” har gått till historien som en symbol för 60-talets så kallade motkultur med dess proteströrelser, antikrigsdemonstrationer och budskap om fri kärlek.

Nu dyker den radikala Woodstockandan upp drygt 50 år senare och sätter käppar i hjulet för superentreprenörerna i Spotify, De hade nog efter börsintroduceringen i New York 2018 förutsett åtskilliga problem i marschen mot fortsatta miljarder på Wall Street – men knappast räknat med att den första stora utmaningen skulle komma från gubb- och gumrockens två främsta företrädare.

Så länge deras avhopp inte blir en massrörelse lär dock Spotify klara skivan, tror de flesta experter.

– Spotifys kurs har gått ned med 45 procent på ett år. Det är en del av den allmänna pressen på teknikaktier och tillväxtföretag, som började förra våren, tilltog i höstas och fortsatte efter årsskiftet, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Frida Bratt: ”Investerare vill inte se kontroverser.” Foto: Nordnet

– Inflationsoro och förväntningar på låga räntor slår extra hårt mot tillväxtbolag. Sedan kom den här kontroversen. Investerare vill inte se kontroverser som stör tillväxten, men det är för tidigt att dra sådana slutsatser än, säger hon.

”Navigera rätt i djungeln”

Frida Bratt förklarar att det är dåligt för Spotify om det framstår som att företaget tillåter vilka budskap som helst på sin plattform och att det därför ”gäller att navigera rätt i den djungel de befinner sig i”.

Samtidigt tog Spotify och flera andra IT- och teknikrelaterade aktier igen en del av månadens kursras sista dagen i januari. Spotifys kurs steg 13,5 procent i måndags, medan Netflix ökade 11,1 procent och Tesla 10,7 procent.

Spotify börsnoterades i New York 2018. Foto: RICHARD DREW / AP TT NYHETSBYRÅN

Jonas Leijonhufvud är reporter på Di Digital och medförfattare till boken ”Spotify inifrån: så blir man störst i världen” där han berättar framgångssagan om hur två svenska entreprenörer på några år bygger upp ett världsledande företag.

Han betonar att dagens kontrovers är en ovan situation för Spotify. Så länge man höll sig till enbart musik behövde man bara hantera frågor om redaktionellt ansvar när det gällde de egna spellistorna.

”Har publicistiskt ansvar”

– Spotify har alltid kunnat säga att man bara är en plattform, att man bara distribuerar. Musiken är i stort sett den samma som på Apple Music, Deezer och de andra, men när Spotify gick in på poddmarknaden, tecknade avtal och köpte produktionsbolag fick man för första gången exklusivt material. Då hamnar man i en situation där man har ett visst publicistiskt ansvar, där det krävs redaktionella beslut, säger Jonas Leijonhufvud.

Jonas Leijonhufvud: ”Spotify vill inte ha någon politisk liktriktning.” Foto: Di

– Det är otydligt vem som ska försvara publicistiska beslut på Spotify. Daniel Ek går ut som vd och pratar policy, men han är inte van att hantera sånt här. Spotify ser sig inte som ett mediebolag, man tänker som ett teknikbolag, säger han.

Han anser att det var ett riktigt beslut av Spotify att gå in på poddmarknaden för att bredda sitt utbud och därmed nå fler lyssnare, få fler premiumprenumerationer och få folk att lyssna längre. Marknaden såg positivt på beslutet och värderade företaget högt. De båda grundarna Martin Lorentzon och Daniel Ek var i höstas goda för 46 miljarder kronor respektive 43 miljarder.

Riskerar hamna i politiskt läger

Men med poddsatsningen kommer risken att bli politiserad, att hamna i ett eller annat politiskt läger. Han påpekar att den här gången är det Neil Young och Joni Mitchell och deras sympatisörer som är arga, men nästa gång kan det i stället vara alla Joe Rogans fans som känner sig tystade.

– Spotify vill inte ha någon politisk liktriktning. De har Barack Obama och Bruce Springsteen bland sina poddare. De vill inte hamna på vaccinskeptikernas sida, men samtidigt kan de inte klippa banden till miljardsatsningen Rogan, säger Jonas Leijonhufvud.

Daniel Ek gjorde i söndags kväll ett försök till skadehantering efter kritikstormen. ”Vi har hört kritiken och kommer att genomföra förändringar för att hjälpa till att motverka desinformation”, skrev han på Twitter.

Vill inte censurera

Bland åtgärderna märks, enligt ett meddelande från Ek på Spotifys hemsida, att företaget nu ska förse samtliga poddar som berör pandemin med en innehållsdeklaration som hänvisar lyssnarna till Spotifys covid 19-hub. Där ska det finnas fakta och uppdaterad information om covid. Spotify ska också publicera och tydliggöra användarregler för vad som publiceras på plattformen.

Daniel Ek: ”Vi har hört kritiken.” Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Det är viktigt för mig att vi inte ska censurera innehåll samtidigt som vi ser till att det finns regler och konsekvenser för dem som bryter mot dem”, skriver Daniel Ek på hemsidan.

Expressen har utan framgång sökt Spotify för att få en kommentar.

– Spotify kommunicerar som många techbolag. De vill helst bara ställa upp när de har något de vill säga i stället för att vara tillgängliga och svara på frågor. Den här typen av debacle är Spotifys första stora publicistiska utmaning, men absolut inte den sista, säger Jonas Leijonhufvud.

Mäktig medieprofil

Joe Rogan, 54, är en av USA:s mäktigaste medieprofiler. Han startade sin podd 2010 och den har vuxit till ett av världens mest populära poddradioprogram – och han är förutom poddvärd också kampsportkommentator och ståuppkomiker.

Rogan ger ofta utrymme för högeråsikter, men står själv ibland till vänster. Och har liksom sin nye trätobroder Neil Young åtminstone tidigare stött den amerikanske vänsterpolitikern Bernie Sanders.

Joni Mitchell och Neil Young i november 1976. Foto: MGM

Den nya kontroversen flammade upp när Rogan intervjuade forskaren Robert Malone i sitt program. Malone sade då bland annat att ”en tredjedel av befolkningen är i praktiken hypnotiserad” till att tro på vad regering och massmedier säger om vaccin. Han jämförde också USA:s pandemipolicy med Nazityskland ­– samt hävdade att sjukhus får betalt för att felaktigt fastslå covid-19 som dödsorsak.

Ett slags ursäkt

Intervjun ledde till starka protester. 270 forskare, läkare och annan medicinsk personal krävde i ett brev att Spotify skulle vidta åtgärder mot Rogan – som själv tidigare uttryckt skepsis gentemot vaccin.

Den mest högprofilerade protesten kom från Neil Young som förklarade att Spotify fick välja mellan honom och Rogan. Företaget valde Rogan – men backade ändå genom att lova ”förändringar”.

Också Rogan publicerade ett slags ursäkt på Instagram. Han lovade att ”göra sitt bästa” för att balansera kontroversiella åsikter i sitt program och skrev: ”Om jag gjorde er arga, förlåt”.

Efter Neil Young drog också Joni Mitchell tillbaka sin musik från Spotify. De båda är goda vänner sedan mer än 50 år, båda kommer ursprungligen från Kanada – och båda drabbades av den fruktade sjukdomen polio i barndomen. Det skedde innan poliovaccin var allmänt tillgängligt – och detta är ett skäl till att de är så engagerade i vaccinfrågan.

Politisk aktivist

Neil Young hoppades att fler skulle ansluta sig till protesten. Men hittills har bara deras kompis Nils Lofgren, 70, hängt på. Han är rockmusiker och låtskrivare och har i många år spelat med både Bruce Springsteen och Young.

Fredrik Strage: ”Kan tänka mig att Young och Mitchell återvänder efter pandemin.” Foto: /IBL / /IBL

Neil Young har i alla år varit politisk aktivist. Han skrev en berömd protestsång om Kent State-massakern 1970, då nationalgardet sköt ihjäl fyra studenter i samband med en antikrigsdemonstration. Han skrev protestsånger mot president George W Bush 2006.

Och han hotade 2019 att dra sig ur en spelning med Bob Dylan i London om inte arrangörerna gjorde sig av med sponsorn Barclays Bank som, enligt Young, ”finansierade fossila bränslen”.

– Både Neil Young och Joni Mitchell är sådana musikaliska ikoner att de kan vara borta från Spotify ett bra tag, kanske flera år, utan att det påverkar dem. När pandemin blåst över kan jag mycket väl tänka mig att de återvänder, säger musikskribenten Fredrik Strage.