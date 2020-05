Paret Gates storköpte i Apple, Amazon och Twitter

Enligt Barrons.com köpte fonden bland annat 60 460 aktier i Amazon under första kvartalet och 501 044 aktier i Iphone-tillverkaren Apple.

Amazonaktien har visat en stark kursutveckling under den senaste tiden och stigit 25 procent hittills under det andra kvartalet fram till fredagens stängning. Apple har också gått upp omkring 25 procent hittills under kvartalet medan Twitter rusat omkring 33 procent.

Bill & Melinda Gates stiftelse, som bildades 1994 av Microsoftgrundaren Bill Gates, satsar framför allt på sjukvårds- och utbildningsprojekt.

