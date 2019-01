Netflix stäms efter bråk om Black Mirror-avsnitt

I december släppte Netflix sin första interaktiva film: ”Black Mirror: Bandersnatch”. Där får tittaren göra egna val åt huvudkaraktären.

Men strömningsgiganten anklagas för att ha stulit konceptet och stäms nu för varumärkesintrång av Chooseco LLC, skriver Di Digital.

Stämningen är på 25 miljoner dollar – motsvarande cirka 222 miljoner kronor.

Därför stäms Netflix och Black Mirror-filmen

Chooseco LLC äger rättigheterna till den interaktiva bokserien Choose Your Own Adventure från 80- och 90-talen. Nu menar bolaget att Netflix har gjort intrång i den gamla bokserien – bland annat hävdas det att ”Black Mirror: Bandersnatch” har flera referenser till Choose Your Own Adventure.

Chooseco LLC menar vidare att ”Bandersnatch” är ”våldsam och stötande”, och därmed kan skrämma bort filmens tittare från Choose Your Own Adventure-böckerna.

Enligt Di Digital har Netflix försökt förhandla med Chooseco LLC om rättigheterna, utan att lyckas.