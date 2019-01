Streamingjätten Netflix meddelade i tisdags att de höjer priset för sina användare i USA med mellan 13 och 18 procent, vilket är den största höjningen i bolagets historia.

Efteråt lyfte Netflixaktien med mer än sex procent, uppger CNBC.

Men den senaste uppgången är blygsam i jämförelse med investerarnas framgångar sedan januari 2007 när streamingtjänsten lanserades.

Användare beredda att betala mer

Enligt beräkningar som tv-kanalen gjort kan en investering på 1 000 dollar som gjordes då i dag ha ett värde av mer än 90 000 dollar. Det motsvarar cirka 9 000 kronor då – jämfört med 800 000 kronor i dag.

Analytiker på Wall Street tror inte att prisökningen kommer att ha negativ påverkan på bolaget utan att användarna är beredda att betala mer.

Netflix har under åren haft stora framgångar med serier som House of Cards, The Crown och Stranger Things.

Under 2018 gick Netflix bäst av de amerikanska så kallade FAANG-bolagen, som även inkluderar Facebook, Apple, Amazon och Google.

Tuffare tider väntar

Investerarnas optimism har fortsatt även om tuffare tider kan vara att vänta. Konkurrensen kommer att hårdna när Amazon, Apple, Disney och NBC Universal satsar allt hårdare på sina streamingplattformar.

– Jag tror att Netflix kommer att få problem när de stora jättarna börjar jaga efter dem, har Laura Martin, analytiker vid Needham & Company tidigare sagt till CNBC.

Heath Terry, internetanalytiker vid Goldman Sachs, säger:

– Bolagets investeringar i innehåll, teknologi och distribution kommer att driva på tillväxten av prenumeranter väl över förväntningarna. Både i USA och internationellt.