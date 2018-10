Klarna-miljardärernas lyxliv – bygger glaspalats i villaidyllen

Deras idé med en betaltjänst på internet fick nobben av de mäktigaste och rikaste personerna i svenskt näringsliv vid Handelshögskolan i Stockholms årliga entreprenörtävling 2005.

Både Investors vd Marcus Wallenberg och Hennes & Mauritz huvudägare och grundare Stefan Persson - som då satt i juryn - sågade affärsidén.

Men Handelshögskoleeleverna Sebastian Siemiatkowski, Victor Jacobsson och Niklas Adalberth höll fast vid sina idéer och fick till slut ekonomisk hjälp av affärsängeln och investeraren Jane Walerud.

”Jobbade hårt och var briljant”

Walerud investerade 600 000 kronor i utbyte mot tio procent av bolaget.

– Det var Sebastians idé från början, men han plockade med sig Victor och Niklas på ett tidigt stadie så egentligen är det deras idé, säger Jane Walerud, som också hjälpte trojkan med de tekniska lösningarna.

Hon överöser grundarna med beröm och minns speciellt den då 23-årige Sebastian Siemiatkowski.

– Han var charmig, smart som sjutton, jobbade hårt och var briljant, säger Walerud.

Av de tre grundarna är det i dag bara Sebastian Siemiatkowski som jobbar kvar i företaget. 36-åringen är vd och hade för 2016 en inkomst på 4,8 miljoner kronor och deklarerade samma år också ett överskott av kapital på 40 miljoner kronor.

Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowski är fortfarande bolagets vd och liksom sina två medgrundare miljardär. Foto: PRESSBILD

Totalt sedan 2010 har han haft sammanlagda inkomster på nästan 22 miljoner kronor och överskott av kapital på 170 miljoner.

Siemiatkowski har liksom sina affärskollegor sålt en del av sina aktier i Klarna, men har kvar – privat och i bolag – drygt nio procent av aktierna. Det motsvarar i dag ett värde på 1,8 miljarder kronor.

LÄS MER: Här är de 18 rikaste svenskarna under 40

Sebastian Siemiatkowski klär sig ofta i luv-tröja och jeans när han intervjuas och till tidningsmagasinet King poängterade han förra året sitt olyxiga leverene.

– Jag är ju ingen bilkille. Jag är inte speciellt intresserad av lyx och överflöd, sa han då.

Men Sebastian Siemiatkowski äger både bilar och flera lyxiga bostäder visar Expressens granskning.

Lyxvilla på 581 kvadratmeter

Han och hustrun Nina står skrivna på en våning i den exklusiva stadsdelen Östermalm i centrala Stockholm och äger två BMW, bland annat en BMW X5.

De äger också en villa i Stocksund i Danderyd strax utanför Stockholm. Paret köpte huset 2012 för 15 miljoner kronor. Huset på 238 kvadratmeter, genomgår nu omfattande renoveringar. En byggfirma bygger också en tillbyggnad på 343 kvadratmeter med pool och inbyggt garage. Totalt kommer lyxvillan att bli 581 kvadratmeter.

Här mitt i villaidyllen i Stocksund strax utanför Stockholm bygger Klarnas vd och grundare Sebastian Siemiatkowski en lyxvilla på 581 kvadratmeter. Foto: MICHAEL SYRÉN

Tillbyggnaden är supermodern med fönster från golv till tak.

På bygglovsansökan som gjordes redan 2016 framkommer bara hustruns för- och efternamn som ogift trots att de 2014 gifte sig och tog samma efternamn, Siemiatkowski.

Den nya byggnaden är ritad av arkitektfirman Arklab och firman visar på sin hemsida upp den under namnet Villa R.

Paret Sebastian och Nina Siemiatkowski äger också en sommarbostad på Blidö i Roslagen som de 2016 köpte för 13,5 miljoner kronor.

Under 2016 bildade de en stiftelse, Stiftelsen Siemiatkowski Foundation, med bland annat syftet att bevara ekosystem och dess djurliv - något som nyhetssajten Breakit var först med att skriva om.

”Han vill bara göra gott”

Expressen har tagit del av stiftelsens årsredovisning för 2017. Där framgår bland annat att man skänkt 450 000 kronor till ett lejonprojekt som drivs av organisationen Panthera. I årsredovisningen framgår dock att stiftelsen under 2017 haft en låg verksamhet eftersom Nina Siemiatkowski varit mammaledig.

Niklas Adalberth var den grundare som först slutade i Klarna. Han är också den av de tre som sålt av flest aktier i Klarna.

I dag äger han, privat och via bolag, knappt fyra procent till ett värde av 800 miljoner kronor.

För en del av sina sålda Klarna-aktier har han i stället bildat en stiftelse, Norrsken, där han satt in 800 miljoner kronor.

Klarnagrundaren Niklas Adalberth har i dag startat en stiftelse där han satt in 800 miljoner kronor. Foto: MORGAN EKNER

Stiftelsen, med lokaler i de gamla Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan i Stockholm, syftar till att stödja företag och organisationer som bedöms kunna ha positiv inverkan på samhället.

– Han vill bara göra gott, säger Niklas Adalberths pappa Gunnar Adalberth som tidigare satt i styrelsen.

Niklas Adalberth och hans sambo är vänner med prins Carl Philip och var gäster på bröllopet när prinsen gifte sig med Sofia Hellqvist.

Mest anonyme grundaren

Paret är skrivna på en lägenhet i centrala Stockholm och köpte för några år sedan en lyxvilla på Värmdö för drygt 15 miljoner kronor – en villa som Niklas Adalberth i år skänkte till sin sambo.

Och sedan vintern 2016 äger och kör han en Tesla S Model med ett pris på en miljon kronor.

Mest anonym av grundarna är Victor Jacobsson, som har flest Klarna-aktier kvar. Jacobsson äger i dag – privat och via bolag - 10,7 procent av Klarna Holding till ett värde av 2,1 miljarder kronor.

Victor Jacobsson är den av Klarna-grundarna som i dag, privat och via bolag, äger flest aktier. Foto: PRESSBILD

Victor Jacobsson är liksom Sebastian Siemiatkowski gift och de båda har också äktenskapsförord i sina respektive äktenskap.

Jacobsson och hans hustru äger även en villa på Orust som de 2015 köpte för drygt fem miljoner kronor.

Han äger också en gård i Nyköping som han köpte tillsammans med sin ekonomiske rådgivare Mikael Walther som i dag sitter i styrelsen i Klarna. Walther är topputbildad och har examen från både Handelshögskolan och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han har tidigare jobbat som investeringsansvarig på miljardären och affärsmannen Christer Gardells investeringsbolag Cevian Capital AB.

Står för 10 procent av onlinebetalningar

Klarnas affärsidé är att erbjuda butikerna olika betallösningar där kunderna på ett enkelt sätt kan handla och betala direkt, via faktura eller på avbetalning till Klarna.

Klarna tar både kredit- och bedrägeririskerna och för detta får butikerna betala en avgift till Klarna.

Tjänsterna marknadsför bolaget till konsumenterna som ”smooth payments” – ett begrepp som uppfanns av reklambyrån DDB i Stockholm.

Klarnas huvudkontor på Sveavägen i centrala Stockholm. Foto: VIKTOR AHLDÉN

I dag har Klarnakoncernen också bank- och inkassoverksamhet och totalt står de för tio procent av onlinebetalningar i Norden. Koncernen omsatte för 2017 4,5 miljarder kronor och gjorde en vinst, efter finansnetto på 522 miljoner kronor. Bara vinsten för bankverksamheten uppgick 2017 till 168 miljoner kronor och där Klarnas eget inkassobolag Segoria även ingår.

”Den bästa kunden är den som inte betalar direkt”

Det är på de ekonomiskt svaga kunderna som Klarna gör en stor del av sina vinster.

Så här sa en av grundarna, Niklas Adelberth, för några år sedan till Svenska Dagbladet:

– Den bästa kunden är den som inte betalar direkt, men som får en påminnelse och sedan inkassokrav.

Klarna är också duktiga på att skicka ärenden till kronofogden.

Sedan 2015 har Klarna lämnat in över drygt 51 000 ärenden till kronofogden. 2015 var ett rekordår och sedan minskade ärendena både under 2016 och 2017. Men för 2018 har de stigit rejält igen. Bara under årets första åtta månader har Klarna lämnat in 11 308 anmälningar.

Klarna är ett av de mest anmälda kreditföretagen, säger juristen Anna Hult på Konsumentverket. Foto: OYVIND LUND

Betalningsföretaget är också det mest anmälda kreditföretaget på Konsumentverket och även på finansinspektionen är anmälningarna mot Klarna många.

– Det finns flera anledningar till att kunderna klagar. Innan sommaren rörde det sig om att konsumenterna inte förstod att de medgav ett autogiromedgivande hos Klarna. Lite senare på året var det att man inte hade fått första fakturan. Ett problem som verkar ha kommit tillbaka hos Klarna, säger juristen Anna Hult på Konsumentverket.

Hon fortsätter:

– Klarna har bland annat direktbetalning, fakturabetalning, delbetalning, ja, många olika typer av betalningsalternativ. Det blir svårt för konsumenten att veta vilken typ av avtal de har ingått med Klarna och det kan ju också vara olika betalningsalternativ för olika köp.

Expressen har tagit del av Klarna Holdings aktiebok.

Här återfinns även andra miljardärer som de senaste åren gjort stora investeringar i betalbolaget.

En av de större aktieägarna är den danske affärsmannen Anders Holch Povlsen, 46. Han äger bland annat klädmärkena Jack & Jones, Vero Moda och Only.

Expressens reporter Michael Syrén går igenom Klarnas aktiebok. Foto: VIKTOR AHLDÉN

Holch Povlsen som är god för drygt 57 miljarder kronor äger i dag via bolaget Brightfolk A/S nästan 13 procent av aktierna till ett värde av 2,5 miljarder kronor.

Den svenske miljardären och Skype-grundaren Niklas Zennström äger 2,83 procent av Klarna via två av sina bolag i skatteparadisen Caymanöarna och Jersey. På aktieägarlistan finns också klockmiljardären och ägaren till Daniel Wellington Filip Tysander. Han äger i dag blygsamma 0,26 procent av aktierna.

”Det låter konstigt”

Expressen har sökt de tre Klarna-grundarna. Vi har trots upprepade försök inte lyckats nå Victor Jacobsson. Niklas Adalberth och Sebastian Siemiatkowski tackade först nej.

Men till slut meddelar Klarnas presstjänst att Sebastian Siemiatkowski kan tänka sig att träffas för en kort intervju, men med villkoret att vi inte får filma.

Intervjun sker på Klarnas huvudkontor i centrala Stockholm där vi träffar Siemiatkowski tillsammans med Klarnas presschef.

– Ni har femton på er, säger presschefen Johanna Nyman, som värvats från det strategiska kommunikationsföretaget JKL där bland annat den förre statministern Göran Persson arbetar.

Sebastian Siemiatkowski är enkelt klädd i jeans och en vit T-shirt.

Sebastian Siemiatkowski. Foto: VIKTOR AHLDÉN

Vi pratar om de cirka 50 000 Klarnakunderna som skickats till kronofogden sedan 2015 och att Klarna i dag står för en procent av kronofogdens alla ärenden varje år.

– Det låter konstigt, jag har inte den siffran exakt. Av alla fakturor som vi skickar ut är det 0,1 promille som går till kronofogden. Men jag är inte nöjd med den siffran.

– Samtidigt tror jag att det är bra att vi har ett system i Sverige där det finns någon konsekvens när man inte betalar.

Din kollega och ägaren Nicklas Adalberth sa en gång att det är på de kunderna som inte betalar direkt som ni tjänar de stora pengarna på?

– Jag tycker att det är ett olyckligt citat och jag håller inte med honom heller i det citatet. För oss är det bra med en kund som återkommer och använder tjänsten igen.

Ni grundare har också i aktieprogram i Klarna gjort hundratals miljoner kronor i vinster, medan flera anställda har förlorat pengar?

– Alla som gått in i programmet har tagit en ekonomisk risk, inklusive oss själva. Vi vill ju att så många anställda som möjligt ska ha möjligheten att få dela framgången med Klarna. Sen är det väldigt olyckligt att i enskilda fall att det inte har realiserats. Men vi har försökt att vara så duktiga vi kan och tydliga när man går in i de här programmen vad riskerna och möjligheterna är.

Sebastian Siemiatkowski skrattar lätt när jag tar upp hans tidigare intervju i tidningen King där han sa att han inte var intresserad av lyx och överflöd.

– Det tror jag var och en får göra sin egen bedömning av. Min poäng med att säga det är att när det kommer till klockor och bilar så har jag inte det intresset. Men det är klart jag har det otroligt förspänt i livet i dag jämfört med den bakgrund jag kommer ifrån.