Den grymtande familjen Gris såg dagens ljus första gången 2004 och har hittills producerats i sex säsonger.

Serien spinner kring familjens dotter, Greta Gris, och hennes familj och vänner av olika djurarter.

Den har blivit omåttligt populär bland barn mellan två och fem år.

Förutom att den sänds i 180 olika länder på 40 olika språk har varumärket genererat en temapark i England och oräkneliga Greta Gris-prylar, klädesplagg och leksaksfigurer.

I Kina har barnserien nått sina största framgångar och under året uppges ytterligare två temaparker öppna, i Peking och Shanghai.

My Little Ponys ägare bakom köpet

Nu har den amerikanska leksakstillverkaren Hasbro – som ligger bakom bland annat leksaker som My Little Pony och Transformers samt sällskapsspel som Monopol, Risk och Trivial Pursuit – köpt Entertainment One (eOne), bolaget som äger och producerar Greta Gris.

Priset säger en del om vilken succé den tecknade grisen blivit – 40 miljarder kronor fick Hasbro lägga upp för förvärvet, skriver bland annat Wall Street Journal.

– Med eOnes kreativa innehåll och möjligheter kan vi nå en publik på alla plattformar, inklusive kabel-tv och strömning, säger Hasbros vd Brian Goldner i ett uttalande.

Entertainment Ones aktie rusade med Hasbros backade med fyra procent på beskedet.

Greta Gris, eller Peppa Pig som figuren heter på originalspråk, har de senaste åren varit Storbritanniens största medieexport, uppger Telegraph.

De svenska rösterna i serien har gjorts av bland annat Mi Ridell och Torsten Wahlund.

I Sverige har serien gått att se på Netflix, HBO och SVT.