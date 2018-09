Facebook hackat – information från 50 miljoner användare kan ha läckt

Det var i tisdags som Facebook upptäckte att de utsatts för en hackerattack och att okända personer tagit sig in i deras datanätverk. Attacken har skett genom att hackarna utnyttja ett hål i Facebooks kod för att ta över andra användares konton.

IT-jätten lyckades stoppa säkerhetshålet och rapporterade intrånget till polisen - samtidigt som de samarbetar med FBI i jakten på de skyldiga.

Som en försiktighetsåtgärd var omkring 90 miljoner användare - som kan ha drabbats av attacken - tvungna att logga in på nytt på sina konton under fredagsmorgonen. Information från omkring 50 miljoner av de användarkontona har troligen läckt ut till den eller de personer som ligger bakom attacken, rapporterar New York Times.

Facebook har nu inlett en egen utredning av händelsen, men uppger under fredagen att de ännu inte har full överblick av vad som skett.

Flera personer ifrågasätter nu nätjätten.

"Har sagt det förut, kommer säga det igen: att inte använda Facebook är ett beslut jag aldrig kommer ångra." skriver Stephen Welt, professor i internationell politik vid ansedda Harvard Kennedy School i USA, på Twitter.