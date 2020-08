Spotify-grundarna Martin Lorentzon, 51, och Daniel Ek, 37, möttes för första gången 2005. Daniel Ek sålde sitt annonsteknikbolag till Lorentzons företag Tradedoubler. Daniel Ek försökte övertala Lorentzon att satsa pengar i hans nya sökmotoridé.

Martin Lorentzon nobbade förslaget, men berättar i sitt sommarprat hur han fastnade för Daniel Ek. De visade sig ha fler gemensamma intressen.

– Det här är en intressant och spännande person tänkte jag. Han brann för spel, musik och film och hade en djup teknisk förståelse, säger Martin Lorentzon i Sommar i P1.

Daniel Ek, som då jobbade för digitalbyrån Jajja, utmanade Tradedoubler på en match i datorspelet Counter Strike. Fem personer mönstrades från respektive arbetsplats och gjorde upp i spelet – som går ut på att skjuta ihjäl varandra. Martin Lorentzons Tradedoubler fick storstryk.

– Vi var helt chanslösa. Vi blev mosade i varje match. Framför allt jag, ”Hannibal”, (Lorentzons karaktär i spelet reds. anm.) blev mosad total. Jag har nog aldrig förlorat så mycket någon gång. Jag gillar att vinna, även i datorspel. Så det här sved riktigt ordentligt, berättar Lorentzon i programmet.

”Sved riktigt ordentligt”

Efter krossen dröjde det till mars 2006 innan Daniel Ek och Martin Lorentzon hittade tillbaka till varandra. Då i affärer: Duon började arbeta med embryot till det Spotify vi känner i dag.

Grundarna Martin Lorentzon och Daniel Ek under lanseringen 2008. Foto: DN

Sedan lanseringen har deras strömningstjänst för musik vuxit till dagens 299 miljoner aktiva användare, varav 138 miljoner är betalande premium-kunder. Bolaget är noterat vid New York-börsen och omsatte i fjol närmare 7 miljarder euro.

”Hyrt in proffspelare”

Under framgångsresan kom det fram vad som låg bakom krossen i grundarnas första Counter strike-möte.

– Flera år senare fick jag reda vad som egentligen hade hänt under matchen. Daniel hade hyrt in två proffsspelare i Counterstrike. Från världens bästa lag: Nip, Ninjas in pyjamas. Deras mål var att vinna matchen. Men också att mosa min karaktär Hannibal. Det lyckades de med, säger Martin Lorentzon i Sommar i P1.

Emil ”Heaton” Christensen från Nip. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Counter strike-stjärnan Emil ”Heaton” Christensen, mångårig medlem i Nip, berättar att laget hade för vana att medverka i skojmatcher under tidigare 00-talet.

– Jag har en svag minnesbild av det här, men jag minns inte om det var jag eller någon annan i laget. Men det klart att det var vi. Vi gjorde en del roliga saker, hjälpte folk och busade när vi var så pass överlägsna, säger han.

Sommar i P1 släpps som podd klockan 07.00 och sänds i P1 klockan 13.00.