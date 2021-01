Budåkare om Best-jobbet: Böter om man tankar fel

Många konsumenter har under pandemin upptäckt hur bekvämt det är att beställa en vara eller middag på nätet och få den levererad hem till dörren.

Men rapporterna om gigekonomin, där många av företagen i budbranschen räknas in, har blivit allt mer kritiska.

I höstas avslöjade HD-Sydsvenskan i en stor granskning hur usla arbetsvillkoren var bland cykelbuden som trampar runt med matbeställnigar åt företaget Foodora. Liknande avslöjande har Breakit gjort om Uber Eats och i filmen ”Sorry we missed you” (2019) målar Ken Loach upp en mardrömslik bild av livet som budbilsägare.

Uppmärksamhet kring usla avtal har i dagarna lett fram till att Foodora och Transportfacket enats om kollektivavtal.

Budbilsjätte i Sverige

Best Transport, där Ikeakopplade riskkapitalbolaget Nalka är majoritetsägare, är en av de stora aktörerna på svenska marknaden för budbilar. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Åhléns, Apotea och landstinget.

Som flera andra aktörer har Best Transport ett mindre antal anställda som omfattas av kollektivavtal, vilket bekräftas av Transportarbetarförbundet.

En stor del av transporterna sköts av inhyrda underleverantörer (omkring 240 åkerier) som i sin tur anställer förare.

Det är sällan till schysta villkor, hävdar en person med god insyn i Best Transports verksamhet.

– En chaufför hade kört 280 timmar, han fick 20 000 efter skatt. Hade han kört med kollektivavtal hade han fått 65 000 före skatt, säger källan.

Du kan få en straffavgift som motsvarar hela din lön för den kvällen om du gör en felaktig leverans

Budbilsförarna är enligt uppgiftslämnaren i stor utsträckning nyanlända med dåliga kunskaper i svenska och vilka regler som gäller på arbetsmarknaden.

Systemet med viten för budbilsförare som missar en leverans, blir försenade eller tankar vanlig diesel i stället för miljöbränslet HVO 100 (ett säljargument mot kund) är också kritiserat.

– Du kan få en straffavgift som motsvarar hela din lön för den kvällen om du gör en felaktig leverans, förklarar uppgiftslämnaren.

Tankar fel – tvingas betala 1 500

Expressen har tagit del av dokument som visar hur en stor mängd viten på 1 500 kronor krävts in för att föraren ”inte drivmedelrapporterat” eller tankat vanlig diesel.

Ytterligare ett dokument avslöjar hur stor del av intäkten från en betald leverans som Best Transport behåller och vad som går till åkaren.

Expressen har talat med en 22-åring i Stockholmstrakten som under två år körde budbil åt Best Transport genom ett åkeri. Han tjänade i snitt 50 kronor i timmen och tog dubbla pass, berättar han.

– Jag körde varje dag i veckan 07–22 för att få ihop en rimlig lön. Om jag körde båda passen blev det kanske 18–19 tusen kronor efter skatt.

Så mycket fick åkaren Exempel: En körning med 19 leveranser kostade kunden 2 211 kronor. Best Transport behöll 1 583 kronor, åkaren fick 628 kronor. Av den sistnämnda summan får föraren 30–40 procent i lön, enligt dokumentet. Visa mer

Ombudet: ”Ingen är fackligt ansluten”

Joakim Guttman, centralombudsman på Transportarbetareförbundet, känner igen bilden av en gråzon på den här delen av arbetsmarknaden.

Bolag som Best Transport har kollektivavtal och papperen i ordning. Men vad som händer i underleverantörsledet har facket sämre koll på.

Det finns inget som heter gratis transport eller fri hemleverans, det är alltid nån stackare som får betala i slutändan

– Varför gör inte facket nåt, frågar man kanske. Problemet för oss är att vi sällan får reda på vilka åkare som kör åt de stora etablerade företagen i storstadsregionerna. Det är stängda skott, säger Guttman och tillägger:

– Ingen av de här förarna är fackligt anslutna. Det är inte första prio när man är 19–20 år och jätteglad för att man fått ett jobb.

Ombudsmannen menar att man som konsument behöver tänka till.

– Det finns inget som heter gratis transport, eller fri hemleverans. Det är alltid nån stackare som får betala i slutändan.

Best vd svarar på kritiken

Ledningen för Best Transport ställer inte upp på intervju, men besvarar några frågor via mejl.

Om föraren blir försenad eller missar någon leverans blir det böter på 1 500 kronor som dras från lönen, hävdar vår källa. Kommentar?

– Ett vite, som kan utgå vid avtalsbrott, är en bot som ställs ut till bolaget som Best Transport har avtal med. Viten utfärdas således alltid mot åkeriet, de riktas aldrig mot en chaufför. Systemet med viten finns för att säkerställa anslutna åkeriers efterlevnad av specifika krav och villkor, svarar Niklas Knight, vd.

Vi har även ett dokument som visar viten på 1 500 kronor för den förare som tankat vanlig diesel i stället för HVO 100, eller missat att drivmedelsrapportera. Är det rimligt?

– I avtalen med våra åkerier finns krav om att fordonen som utför våra tjänster ska drivas med förnybara bränslen. Best Transport följer därför upp varenda tankning. Vi vill här poängtera att Best Transport aldrig utfärdar viten gentemot chaufförer.

Våra anslutna åkerier är självständiga företagare, där en stor grupp är enmansföretag

Att en budbilsförare hamnar på en genomsnittlig lön på 50 kronor i timmen efter skatt när hen genom underleverantör kör åt Best är ju långt under kollektivavtal. Vad gör Best Transport åt detta?

– Om de här uppgifterna stämmer är det något vi ser allvarligt på och behöver undersöka. Våra anslutna åkerier är självständiga företagare, där en stor grupp är enmansföretag. Vi är ödmjuka och inser att vi kontinuerligt behöver utveckla ytterligare kontroller.

Man beskriver också en stor personalomsättning bland åkarnas förare på grund av låg lön och dåliga arbetsvillkor.

– Vi uppfattar att personalomsättning hos våra anslutna åkerier är i nivå med andra jämförbara yrken och branscher. Vi vill så klart att personalen hos våra anslutna åkerier ska trivas och välja att stanna länge i sin anställning, svarar Niklas Knight.

Agerar efter Expressens frågor

I går lördag, dagen efter mejlintervjun, hör Best Transport av sig angående ”graverande uppgifter från en handfull chaufförer”.

Företaget meddelar att man ser på detta med stort allvar och kommer noga utreda samtliga påståenden, uppger man i ett mejl från Hanna Radoncic, marknadsansvarig på Best Transport:

”Vi har i dag kontaktat Transportarbetarnas Fackförbund för att inleda en dialog om hur vi tillsammans kan hitta ett avtal och en struktur för vår bransch som är anpassad till den snabba förändring vi ser inom transport i takt med att e-handeln växer. På så vis hoppas vi ytterligare kunna säkerställa justa villkor för chaufförerna. Best Transport kontaktade i går samtliga åkerier för att klargöra att de eventuella viten som tilldelas åkerier vid avtalsbrott aldrig ska föras vidare till åkeriets anställda och därmed inte får vara ett underlag för löneavdrag.”

