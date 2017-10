Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / PATRIK C ÖSTERBERG / IBL/IBL PATRIK C ÖSTERBERG /

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / PATRIK C ÖSTERBERG / IBL/IBL PATRIK C ÖSTERBERG /

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / PATRIK C ÖSTERBERG / IBL/IBL PATRIK C ÖSTERBERG /

Stefan Persson firar sin 70-årsdag med ett kalas på sitt gods i Ramsbury i England på onsdagen samt med en stor fest den 16 oktober på Berns i Stockholm, där kunglig närvaro väntas.

Han och hustrun Carolyn Denise Persson skulle kunna bjuda in till ett lika ståndsmässigt födelsedagsparty i sin nya exklusiva villa på Östermalm i Stockholm. Huset är från början av 1900-talet och ritat av en framstående arkitekt.

Stefan Perssons förmögenhet uppskattas av affärsmagasinet Forbes till 160 miljarder kronor, vilket gör honom rikast i Sverige – och nummer 43 i världen. Foto: BENKT EURENIUS / DN

Persson köpte sin villa för 135 miljoner kronor för ett par år sedan, enligt Fastighetsregistret. Den är nu paret Perssons nya hem, enligt uppgifter till Expressen.

Förmögenhet 160 miljarder kronor

Inför sin 70-årsdag hyllas Stefan Persson som en stor entreprenör – som inte bara ärvt och förvaltat det framgångsrika H&M pappa Erling Persson grundade utan också har utvecklat företaget och fört upp det på global nivå med mer än 4 000 butiker i 68 länder.

Han är rikligt belönad för sina insatser. Affärsmagasinet Forbes uppskattar hans förmögenhet till 160 miljarder kronor. Vilket gör honom rikast i Sverige och placerar honom som nummer 43 på Forbes lista över världens miljardärer.

HM har under Stefan Perssons ledning blivit en global framgångssaga med mer än 4000 butiker i 68 länder. Foto: NILS PETTER NILSSON

Stefan Persson är årsbarn med familjeföretaget, men missade premiären med några veckor. Pappa Erling invigde sin första butik den 13 september 1947 i Västerås och sonen föddes den 4 oktober samma år. Men på 70-årsjubileet i Västerås häromveckan var han med, rapporterar Västerås Tidning. ­

– Några av er som är här i dag kanske till och med var med den där septemberdagen 1947 och fick en daggfrisk ros, som det stod i annonserna på den tiden, sade han till publiken som samlats utanför H&M:s citybutik i Västerås.

Erling Perssons plats

70-årsdagen till ära invigdes Erling Perssons plats i staden – och Stefan Persson klippte bandet tillsammans med sin syster Lottie Tham, också hon storägare i H&M. ­

– Stefan Persson känner sig fortfarande som entreprenör i ett familjeföretag. Trots att allt är så stort. 160 000 anställda. Ett fantastiskt världsföretag, säger Bo Pettersson, ekonomijournalist och författare till boken "Handelsmännen” (2002) som handlar om H&M:s framväxt.

– Han är en känslomänniska som verkligen identifierar sig med sitt företag och dess utveckling. Han är delaktig, han tog över så tidigt. Hela det moderna H&M växte fram under hans ledning.

– Han är en personlighet som sätter sin prägel och själv har aktiemajoriteten. Inte konfliktbenägen. Hård men juste i affärer, allergisk mot korruption och fiffel, säger han.

Köper H&M-aktier för miljarder

Stefan Persson har via sitt maktbolag Ramsbury Investment köpt H&M-aktier för flera miljarder under året samtidigt som aktiekursen har gått ned. Han och hans familj äger närmare 500 miljoner B-aktier och 194 miljoner A-aktier i företaget, skriver Dagens industri. Vilket motsvarar cirka 40 procent av kapitalet och 70 procent av rösterna.

Persson har fortsatt att köpa aktier samtidigt som H&M har haft en svajig börsutveckling och kritik har riktats mot sonen Karl-Johan Perssons sätt att som vd leda bolaget. Många institutionella investerare har sålt hela eller delar av sitt innehav.

Samarbetet mellan Stefan Persson, styrelseordförande, och sonen Karl-Johan Persson, vd, fungerar enligt uppgift mycket bra. Foto: / DN

Kvartalsrapporten från H&M i torsdags fick kursen att falla med 5,1 procent samma dag. Det innebar att aktien hade minskat i värde med 17 procent sedan årsskiftet, enligt Di. Det drabbade många spåsparare. Och den negativa kursutvecklingen fortsatte.

Rapporten fick flera analytiker att bli mera negativa till H&M-aktien.

– Många har H&M i portföljen. Det har också varit ett stabilt och framgångsrikt bolag under många år vilket gett god avkastning till spararna. Men nu går försäljningstakten ner, marginalerna sjunker och ovissheten om hur bra man kommer kunna konkurrera inom e-handel är stor, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet, till Di.

– Det som håller på att hända är att affärsmodellen ifrågasätts. Tidigare har H&M byggt på och förfinat en modell som fungerat bra. E-handeln har förändrat spelplanen drastiskt, det syns i aktiekursen, säger han.

"Höstförsäljningen en besvikelse"

Finansbolaget Carnegie skriver att H&M:s inledande höstförsäljning är en besvikelse och lagernivåerna fortsätter att stiga – och att detta kan utgöra startskottet för ännu en förlorad säsong, rapporterar Di.

Persson har under året fått en aktieutdelning på mer än sex miljarder kronor på sitt stora aktieinnehav. Han investerar en del av utdelningen i det växande fastighetsföretag som han byggt upp lite i tysthet under senare decennier. Via bolaget Ramsbury Property äger han affärsfastigheter med de allra bästa lägena i världens stora städer. Perssons kåkar reser sig på paradgator som Fifth Avenue i New York, Oxford Street i London, Champs-Élysées i Paris och Via del Corso i Rom. Beståndets värde uppskattas till runt 35 miljarder kronor, enligt Fastighetsvärlden.

Han äger gods och egendomar i Storbritannien, bland annat en hel by, Linkenholt, som han köpte 2009. Och han har stora landområden på Värmdö utanför Stockholm. ­

– Det har väl gått ganska hyggligt, säger Stefan Persson till tidskriften Entreprenören. ­

– Att vara förmögen är ett enormt privilegium. Att säga att pengar inte spelar någon roll är närmast ett hån mot dem som inte har några. Jag är väldigt tacksam för det jag har, den ekonomiska friheten är en gåva. Men med den kommer också ett ansvar, säger han.

Donerar till forskning

Persson donerar hundratals miljoner kronor till forskning och annat via familjestiftelsen. I samband med hans 70-årsdag anordnar Karolinska institutet ett vetenskapligt symposium. Kungen, drottningen och kronprinsessan ska närvara.

"Familjen Erling-Perssons Stiftelse har haft stor betydelse för svensk akademisk forskning och för Karolinska Institutet", skriver Madeleine Svärd Huss, tillförordnad presschef på Karolinska institutet, i ett mejl.

Stefan Persson och hans fru Carolyn Denise Persson firar Stefans 70-årsdag med kalas på godset Ramsbury i England imorgon – och sen stor fest på Berns i Stockholm där kunglig närvaro väntas. Foto: SUVAD MRKONJIC

Stefan Persson har också varit engagerad som styrelseledamot i den ideella organisationen Mentor, som stöttar ungdomar, sedan starten 1994, och H&M har varit ett av Mentors partnerföretag lika länge.

Men H&M anklagas samtidigt för att utnyttja arbetare i låglöneländer. Ägarfamiljens rikedomar byggs upp av missförhållanden i form av barnarbete och extremt övertidsarbete hos leverantörer i länder som Burma, Kambodja och Bangladesh, hävdar kritiker. Journalisten Moa Kärnstrand är medförfattare till boken "Modeslavar” som utkom förra året och granskar svenska klädföretags verksamhet i Asien.

"Brott mot mänskliga rättigheter"

– Att det gått så ekonomiskt bra för H&M och andra klädföretag handlar till stor del om att man pressar ned inköpspriserna. Vi visar att prispressen som företagen sätter på sina leverantörer är nära förknippad med de brott mot arbetslagstiftning och brott mot mänskliga rättigheter som sker i klädindustrin i dag, säger Moa Kärnstrand.

– Företagen flyttar hela tiden produktionen till billigare länder så att länder och leverantörer hamnar i konkurrens med varandra. Detta har pågått under hela H&M internationella framgångsperiod. Under vår granskning har det blivit tydligt att arbetare tjänar väldigt lite och arbetar väldigt medan de många gånger arbetar olagligt långa dagar, säger hon.

Expressen har bett att få ställa frågor till Stefan Persson om dessa och andra ämnen, men enligt företagets pressavdelning är han ”bortrest och har dessvärre inte möjlighet att svara på dina frågor”.

Persson har dock flera gånger uttryckt irritation när sådan kritik framförs. Han anser att H&M i stället borde hållas fram som ett föredöme i branschen.

Pappa Erling Persson grundade HM 1947. Foto: ÖRJAN BJÖRKDAHL / DN

"Orättvist behandlade i medier"

– Vi har absolut blivit orättvist behandlade i vissa svenska medier, trots att vi alltid har varit så transparenta som vi bara kan. Speciellt när det handlar om granskningarna kring vårt hållbarhetsarbete, där man okunnigt påstår att våra insatser i produktionsländerna inte har betytt något. Det är historielöst och naivt att påstå det, säger han till Entreprenören.

Bo Pettersson, författare till ”Handelsmännen”, säger att H&M är ”ingen buse i branschen”, utan tillhör de bättre företagen. Han påpekar att H&M tidigare i år fick pris av den amerikanska organisationen Freedom House för sitt ledarskap och arbete för ökad transparens.

Författaren Anders Ström, aktuell med boken ”Sveriges mäktigaste familjer” som bland annat tar upp H&M:s ägarfamilj, ser positivt på Perssons och H&M:s roll i svenskt näringsliv. Han anser att samarbetet fungerar bra mellan Stefan Persson som styrelseordförande och sonen Karl-Johan Persson som vd även om modeföretaget har stora utmaningar.

"Ägare av kött och blod"

– Stefan Persson är en av dem som ärvt och växlat upp rejält under andra generationen. Han har lyft H&M till det globala planet och gjort det till ett storföretag. Både som tidigare vd och nu ordförande står han för långsiktighet och trygghet i ägarbilden, säger Anders Ström.

– Han och Karl-Johan har en tydlig arbetsfördelning. Stefan lägger sig inte i den operativa verksamheten, han var själv vd under lång tid och inser att en vd måste få visst svängrum.

– Svenskt näringsliv har nytta av den typ av huvudägare av kött och blod som Stefan Persson personifierar. Det finns plats för fler av den typen i näringslivet, säger han.

Stefan Persson ställer sällan upp för medier utan ransonerar sina framträdanden. "Stefan Persson söker inte mediernas uppmärksamhet", säger författaren Bo Pettersson som skrivit om HM. Foto: LOTTA ÖGREN / DAGENS NYHETER

Stefan Persson ställer sällan upp för medier utan ransonerar sina framträdanden. Bo Pettersson säger att företaget är känt för att vara lite hemligt med siffror, även om det öppnat sig under senare år.

– Stefan Persson söker inte mediernas uppmärksamhet. Han reagerar när medier blir för närgångna, säger Bo Pettersson – och nämner som exempel att Persson anmälde TV4:s ”Kalla fakta” för Granskningsnämnden för att programmets journalister lågsniffat med helikopter över hans engelska gods.

Låg medieprofil

Familjen Perssons låga medieprofil påverkar också vänner, bekanta och professionella kontakter. Ingen vill säga något ”i onödan” om Sveriges rikaste man och hans familj.

När vi ringer upp en person som samarbetat länge med H&M och Perssons och frågar om vederbörande vill säga något inför Stefan Perssons 70-årsdag, blir svaret avvisande. Personen, som annars är känd för att vara mycket öppen i sina kontakter med medier, säger att ”de är så hemliga av sig” och avslutar samtalet.