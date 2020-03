Gränser stängs. Städer och länder sätts i karantän. Flyg ställs in och möjligheten att röra sig mellan kontinenterna dras långsamt åt.

Ja, det råder ovisshet världen över till följd av coronaviruset.

Några som drabbas av osäkerheten är de utbytesstudenter som just nu studerar utomlands. Flera har visum som enbart gäller under en viss tidsperiod, vilket kan bli ett problem om möjligheterna att åka hem försvinner.

Det är också tydligt att länder har agerat helt olika i frågan, säger Emma Ingemann som pluggar design och reklam i Melbourne i Australien.

– Alla kanadensiska och amerikanska utbytesstudenter blev hemskickade för typ två veckor sedan, och det var väl då man började märka av det mer. Det blev lite som en spökstad på universitet och campus. Väldigt lugnt och tyst, säger hon.

Alla lektioner har ställts in, skolan är helt nedstängd och studierna sker just nu via nätet.

– Det väl mest att man inte har någonstans där man måste vara om dagarna, säger Emma Ingemann.

En rädsla över att inte kunna flyga hem

Medan andra studenter och vänner flyger hem till sina respektive länder avvaktar Emma Ingemann gällande sin egen situation. De senaste dagarna har Australien bland annat stängt sin gräns, vilket väcker en viss oro.

– Det är lite oklart för tillfället, plus att de största flygbolagen har gått ut med att de inte kommer att ha några internationella flighter som går efter den 30 mars, säger Emma Ingemann, och fortsätter:

– Mitt utbyte sträcker sig till den 19 juli men man får väl se hur det ter sig framöver. Det är oklart. Många andra klasskompisar hemifrån som är på andra ställen har tagit det säkra före det osäkra och tagit sig hem för att man inte vet om man kan ta sig hem senare.

Emma Ingemann pluggar i Australien. Foto: Privat

”Känns som att svenskarna är ensamma kvar”

En som delvis känner igen sig i Emma Ingemanns situation är Victoria Tjäder, 23, som vanligtvis pluggar kommunikation på Jönköping University men just nu genomför en utbytestermin i Singapore.

Victoria kom dit i januari – och kastades rakt in i coronakaoset. Helt nyanländ, i ett helt nytt land, mitt i ett akut krisläge.

– Jo, men ungefär så. Det var någon gång där i februari som det började komma hit och vi märkte av det och blev riktigt oroliga. Vi var på många sätt i samma läge som Sverige var i förra veckan, med att all handsprit var slut, man kunde inte köpa ansiktsmasker och sånt. Läget kändes ändå väldigt oroligt. Men sedan har Singapore hanterat det här väldigt bra och lyckats kontrollera smittspridningen så vi har egentligen inte känt någon oro att bli smittad här sedan dess.

Skolkompisarna försvinner en efter en, säger Victoria Tjäder. Foto: Privat

Till skillnad från Emma Ingemann i Australien har skolgången inte påverkats nämnvärt för Victoria Tjäder och de andra svenskarna i Singapore.

Fram tills nyligen.

– För ungefär en vecka sedan började vi märka att flera studenter från andra länder blev väldigt hastigt hemskickade. Kanadensarna var först. De fick bara ett mejl om att de måste vara hemma innan veckan är slut och plötsligt började studenter från andra länder att bara droppa av också, säger Victoria Tjäder, och fortsätter:

– Och då ökade så klart oron för oss också. Det känns konstigt att inte ha möjlighet att säga hej då till folk man har träffat här och så går de plötsligt upp i rök.

Victoria Tjäder har valt att stanna kvar i Singapore tills vidare.

– Det känns som att vi är ganska ensamma kvar, vi svenskar. Vissa av oss känner sig verkligen jätteoroliga och vill åka hem, och kan absolut tänka sig att avbryta sin utbytestermin, medan andra av oss vill vänta och se hur det utvecklar sig.

Så säger skolan Enligt universitetet i Jönköping kommer alla studenter att få hjälp med att få ihop rätt mängd högskolepoäng även om de avbryter sin utbytestermin. Några officiella direktiv, från skolan eller Sverige, finns inte i nuläget. Valet ligger hos studenterna själva om huruvida de vill stanna kvar i Singapore eller inte. – Det finns inga rekommendationer om att vi måste åka hem. Men det har verkligen varit en turbulent vecka för oss också, för det är inte ett säkert att det kommer att gå att flyga sen. Så även om vi kommer in i Sverige som svenska medborgare så vill vi ju också se till att vi faktiskt också kan ta oss hem, säger Victoria Tjäder. Visa mer Visa mindre

Så är studentlivet i nedstängt i Italien

Italien är just nu det mest drabbade landet av coronaviruset. Milano och landets norra delar sattes i ett tidigt läge i karantän i takt med att smittan spreds och dödstalet steg. Landet har numera passerat Kina när det kommer till dödsfall till följd av covid-19. Det rapporteras om 300-400 nya dödsfall varje dag – och sammanlagt har mer än 3 400 personer avlidit av viruset.

I torsdags meddelade premiärministern Giuseppe Conte dessutom att landets nationella karantän kommer att förlängas till att gälla efter den 3 april.

Total blockad gäller, enligt premiärministern.

Alexandra Gjörde, 23, är utbytesstudent i just Milano och befinner sig för tillfället mitt i kaoset. Hon flyttade dit tillsammans med tre andra tjejkompisar för en utbytestermin på universitetet.

Dagarna innan beskedet om karantän var speciella, berättar hon. Människor visste inte hur de skulle hantera situationen, samtidigt som restauranger och barer började stänga vid sextiden på kvällarna.

– Då kände man att det var på gång, berättar hon.

Alexandra Gjörde befinner sig i Milano just nu. Foto: Privat

Nästan varje dag har studenterna undervisning på internet och skolan var snabb med att ta fram ett system som gjorde det möjligt.

Till skillnad från de andra svenskorna lever Alexandra Gjörde en begränsad tillvaro i sitt nya land. Situationen i Milano är unik på så vis att människor måste hålla sig inne och bara kan gå till matbutiker och apotek.

En spöklik förvandling, menar Alexandra Gjörde.

– Att se en sån livfull stad så livlös är en väldigt unik upplevelse, det är tragiskt, det är det ju. Men man blir glad att de tar hand om äldre och de i riskgrupperna, säger hon.

