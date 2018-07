Svenska Åse är toppskådis i Asien – men okänd i Sverige

Åse Wang är stjärnskådis i Asien där hon har en stor fanskara.

Hennes filmkarriär i Thailand omfattar allt från kritikerrosade filmer som "Shambala" till rysare som "Sick Nurses".

I Thailand är det populärt med skräckfilmer, här syns Åse Wang på postern till skräckfilmen "The Rooms".

– I september ska jag spela in en actionfilm och i december så är det inspelning av en thailändsk version av "Baksmällan". Jag spelar in tv-serier i Singapore och gör film i Thailand, säger hon.

Åse Wangs mamma kommer från Kalmar och hennes pappa från Kina.

Åse Wang Ålder: 36 Yrke: Skådespelerska och entreprenör som driver gym, designar kläder och snart lanserar hudvårdsprodukter. Bor: Har köpt ett hus i Bangkok men pendlar till Singapore där hon spelar in tv-serier. Familj: Föräldrar som bor i Singapore. Hon är ogift och har inga barn. Visa mer Visa mindre

Själv är hon uppvuxen i Singapore men talar perfekt svenska med smålandsdialekt.

– Min mamma vägrar prata annat än svenska med mig, säger hon.

Åse Wangs karriär som thailändsk stjärnskådis drog i gång för ett tiotal år sedan.

Hon hade då prytt omslaget av herrmagasinet FHM i Singapore.

– Jag hamnade även på omslaget till FHM i Thailand och blev vald till The Sexiest Asian Actress of The Year. Då ringde ett thailändskt filmbolag som ville att jag skulle flytta till Thailand och spela in film.

Vad tänkte du då?

– Jag blev jätteförvirrad. Jag kunde inte prata thai då men de sa att det gör ingenting: "We will put you in a movie".

Åse Wang har lärt sig prata flytande thai under åren som skådespelerska i Thailand. Här en bild från en av hennes inpelningar.

Under åren sedan dess har Åse Wang, med hjälp av en personlig språklärare som fortfarande finns med henne under filminspelningar, lärt sig prata flytande thai.

"Jag har fått en fanbase här"

– Jag har fått en fanbase här. Jag har fått så mycket möjligheter här – det är överväldigande. Så då var jag tvungen att ta mig samman och lära mig språket också. Min manager pratar med mig på thai och de som gör mitt hår och smink också, säger Åse Wang.

Sminköserna och de andra på inspelningen pratar thai med Åse, vilketfått henne att lära sig språket bättre.

Skådespelarvodena i Thailand är inte på Hollywoodnivå. Pengarna dras in på annat sätt.

– Jag säger alltid så här om att jobba inom nöjesindustrin i Thailand och Singapore: man måste göra det av passion. Gör man det för pengar är det nog bättre att skaffa ett vanligt jobb. Betalar de? Ja. Men pengarna ligger i endorsement deals som man får för till exempel hudvårdsprodukter, schampo eller bilar.

Endorsements är en form av reklam. Personer som är kända och åtnjuter allmänhetens förtroende lånar ut sitt namn eller ansikte till bolag för att marknadsföra olika produkter.

Startar egna verksamheter med stjärnstatusen

Men Åse Wang har dragit exponeringen på vita duken steget längre – för att kunna starta egna verksamheter.

– Jag driver två gym i Bangkok som heter BoxHiit by Ase Wang. Jag tränar nästan varje dag och jag fick många frågor om hur jag gör för att hålla mig i form och vilka övningar jag gör på gymmet. Då tänkte: "Ok, jag ska göra business av det här". Jag tog med mig tränarna som jag hade under filminspelningar och startade BoxHiit.

Hon har även varit ambassadör för Nike i Thailand under många år och samarbetar med klädmärket Mthemovement.

– Jag håller på att designar streetwear för kvinnor med dem, det kommer ut i september.

Samtidigt ligger hon i startgroparna för en ännu större satsning:

Åses nästa satsning: hudvårdsprodukter

– Hudvård är något som jag hoppas på att göra nästa år. Målgruppen är kvinnor som tränar och lever aktiva liv. Precis som med gymmen så riktar det sig till den stora massan. Man ska ha råd, det ska vara enkelt och direkt på sak. Hudvården kommer att finnas på Watsons i Asien, som är en apoteksliknande kedja som finns överallt. Sedan kommer det att säljas på runt 40 butiker i Singapore.

Åse Wang lever ett hektiskt liv och tillbringar mycket tid på flygpendling mellan Thailand och Singapore.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Det är ganska hektiskt. Antingen sitter jag på ett plan till Singapore för att jobba med tv-serier eller så är jag i Thailand. Jag är på något av mina gym eller har olika events. Det är alltid något på gång, säger Åse Wang.