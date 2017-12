Svensk andningsmask gör braksuccé i Asien

Bakgrunden till att ett svenskt företag tillverkar moderiktiga andningsmasker är att en av medgrundarna, Alexander Hjertström, fick tillbaka sin barndomsastma när han studerade i Indien.

– Alexander förstod att det berodde på den förorenade luften, och det blev det första steget mot vad som nu är Airinum, säger Fredrik Kempe, marknadschef och medgrundare till Business Insider.

En av företaget Airinums andningsmasker. Foto: Airinum

Andningsmaskerna var designade för byggarbetare

Kamratgänget började undersöka marknaden för andningsmasker och upptäckte att det var, designmässigt, underutvecklade produkter av samma typ som används av byggarbetare och tandläkare.

Under en kampanj på Kickstarter, en plattform där människor har möjlighet att samla in finansiering till projekt och idéer, 2015 för den urbana andningsmasken så lyckades de dra in 75 000 dollar, motsvarande cirka 630 000 kronor i dagens penningvärde.

Fredrik Kempe, marknadschef. Foto: Airinum

Airinum vill kämpa mot storstädernas luftföroreningar

Den färdiga, urbana ansiktsmasken är moderiktigt designad och ska passa alla typer av ansikten genom en ansiktsanpassning i fyra storlekar, och maskens näsdel är utrustad med 3D-minne och justerbar klämma.

Prislappen är 85 dollar, drygt 700 kronor.

Företaget räknar med att ha skeppat 40 000 masker under 2017. De hoppas att maskerna ska bidra till en rörelse mot luftföroreningarna i världens städer.

– Världens största indirekta hälsorisk är förorenad luft, som dödar mer än 7 miljoner människor om året, enligt WHO (Världshälsoorganisationen) säger Fredrik Kempe, en av medgrundarna, till Business Insider.