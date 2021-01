Störningar hos Swedbank – för tredje dagen i rad

Under måndagsmorgonen drabbades storbanken Swedbank av massiva störningar. Flera användare upplevde stora problem med att logga in på internetbanken och via appen.

Enligt sajten Downdetector hade flera tusen användare rapporterat in störningsproblem under måndagen.

Senare under dagen uppgav Swedbank att de löst problemen. Men under tisdagen kom störningarna tillbaka. Och under onsdagen har vissa kunder fortsatt haft problem med att logga in på appen och internetbanken.

– Det är klart att vi är medvetna om att våra kunder haft problem. Det är något vi beklagar och ber om ursäkt för, säger Ralf Bagner, presskommunikatör på Swedbank.

– Vi har fullt fokus att kunderna ska ha tillgång till tjänsterna, säger han.

Kan vara en överbelastningsattack

Enligt uppgifter till Dagens industri ska det röra sig om en attack Swedbank, en så kallad överbelastningsattack. Stämmer det?

– Vi har hela tiden haft en god överblick över störningen. Men det har tagit tid att åtgärda, säger Ralf Bagner, presskommunikatör på Swedbank.

– De signaler jag får är att systemen fungerar, men det kan fortfarande uppstå korta störningar.

När kan störningarna vara över?

– Jag vågar inte ge det någon prognos, säger han.

