Enligt Postnord beror det varit en extrem belastning – företaget hanterar enorma mängder paket nu till jul och efter Black friday.

- Det har varit en stökig dag, säger Peter Hesslin.

De tekniska problemen har haft återverkning på kunderna. det har inte att hämta ut paket med digital legitimation, som till exempel bank-id. Det går inte att lämna in pakt på något av Postnords servicekontor heller.

De flesta problem lösta för Postnord

Problemet fanns i hela Sverige och Postnord uppgav vid 18-tiden att de flesta problemen är lösta, problem som började under förmiddagen.

– Vi har löst problemen till största del, det går att lämna in, att skicka och hämta paket, säger Peter Hesslin, chef för E-handel och logistik på Postnord

Peter Hesslin säger att det gått att hämta ut paket med vanlig legitimation men at det inte gått förde som använt e-legitimation, något som under kvällen heller inte var möjligt.

- Just nu nu fungera de flesta funktioner, säger logistik och e-handelschefen Peter Hesslin som ännu har fullständig information om vad som orsakat problemen från början– Jag har inte inte fått fullständig rapport om rotorsken så att säga.

Ett mindre antal ombud stängde, men de flesta av de 2 000 ombuden hade öppet som vanligt.