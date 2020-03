Coronapandemin drabbar hela världen och många förlorar sina jobb.

Antalet arbetslösa i Sverige ökar och nyinskrivna arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har dubblerats jämfört med förra året.

För andra veckan i rad har nya arbetssökande fortsatt att strömma in, det visar siffror som SVT tagit del av.

Fördubbling av nya arbetssökande

Drygt 14 200 personer skrev förra veckan in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Veckan innan var det omkring 12 100 personer.

I fjol låg antalet, motsvarande veckor, på drygt 6 300 arbetssökande.

Även antalet öppet arbetslösa ökar och är nu nästan 211 000 personer. Jämfört med förra året låg antalet på strax under 180 000.

– Vi har sett en högre takt av inskrivna arbetslösa. Om vi tittar på de tre senaste månaderna har vi haft 30 000 som skrivit in sig. Nu fram till mars har vi 38 000 personer som skrivit in sig. Det är en högre takt än tidigare. Vi har en tydlig effekt av corona, om inte så dramatisk, säger analyschef Annika Sundén på Arbetsförmedlingen, under presskonferensen.

Över 36 000 har varslats om uppsägning hittills i mars

Annika Sundén berättar på presskonferensen att regeringen har tillsatt krispaket för att rädda jobben och att alla de varsel som larmats om inte kommer leda till faktiska varsel.

Vidare säger hon att vi nu sett den hösta varselsiffran någonsin.

Över 18 000 personer har varslat om uppsägning förra veckan och hittills i mars är siffran över 36 000 personer.

Skolan och barnomsorgen behöver personal

Men det finns mycket jobb att söka runtom i landets kommuner, då många anställda är sjukskrivna, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

I Östersunds kommun fick en jobbannons in omkring 150 ansökningar på två dagar, men de behöver många fler.

– Vi gör det här för att vara förberedda inför att vi får ännu fler sjukskrivningar än de vi redan har, säger kommundirektören Anders Wennerberg till Ekot.

Det behövs personal i bland annat skola, kök, städ, vaktmästeri och omsorg för barn, äldre och personer med särskilda behov.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.

Hör Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, om de eskalerande varselsiffrorna.

LÄS MER: Hit vänder du dig med dina frågor om corona