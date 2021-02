Stor guide – välj rätt pool till årets hemmasemester

Poolexperten Magnus Holgersson har sett att intresset för en egen pool har ökat under de senaste åren.

– Det har gått från att vara en lyxprodukt till något som inte är så märkvärdigt.

Pandemin bidrog givetvis till att beställningarna tog fart.

Holgersson tror att 2021 kommer bli lika bra som fjolåret. Han har inga exakta siffror men tror att orderingången är dubbelt så stor i dag jämfört med samma tidpunkt i fjol.

Vad bör man tänka på innan man slår till och bestämmer sig för en pool?

– Försök att samla tankarna och fråga dig vad du vill ha. Inspiration kan man få från nätet. Ska man göra det riktigt bra ska man ta hem en kunnig poolsäljare som får titta på förutsättningarna.

– Kunden kan presentera sina drömmar och så får poolexperten säga vad som är mest praktiskt och ekonomiskt. Ibland kan experten komma med förslag som kunden kanske inte tänkt på. Till exempel om hur man kan få mer sol eller hur det blir lättare för markarbeten.

LISTA: Att tänka på innan du slår till och beställer en pool 1. Är din poolleverantör ansluten till Svenska Badbranschen? Organisationen har en hemsida där du kan se vilka som företag ingår och var de håller till i förhållande till din tomt. Det är ingen garanti för att du ska bli fullkomligt nöjd, men det kan kännas tryggare för dig att veta att det är företag som ser seriöst på sitt arbete. 2. Begär in offert från fler än en poollevarantör. Att jämföra priser kan innebära åtskilliga sparade tusenlappar. 3. Googla namnet på olika utförare/hantverkare om du lejer ut jobbet. Finns det något skrivet om företaget? Och är det bra eller dåligt? 4. Be gärna om referenser. Även om de i regel alltid är positiva så se till att du får se dessa. 5. Har någon tidigare kund klagat hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN? Vad handlade det om och vad blev utfallet? Ring ARN och kolla: 08–508 860 00. 6. Är företaget kund hos Kronofogden? Slarv med inbetalningar är inte ovanligt. Men finns det större skulder? Det kan vara ett tecken på att företaget är på obestånd eller att leverantörer är missnöjda. Ring Kronofogden och kolla: 771–73 73 00 Visa mer

Är projektet för stort för en hygglig hemmabyggare?

– Har du mycket tid och är lite händig så kan du bygga poolen själv. I storstäderna vill man gärna ha allt badklart. Ute i landet har många goda kontakter som kan hjälpa till med med bygget.

Ska man bygga ovan mark eller nedgrävt?

– De flesta permanenta pooler är nedgrävda. Man kan ha den ovan mark om man har en sluttningstomt. Det handlar om tomtens förutsättningar. Poolexperten hjälper dig med det bästa alternativet.

Hur lång tid tar själva leveransen av materialet från det att man beställt hos er till att man har et på tomten?

– Oftast tar det 3–4 veckor men kan bli längre under högsäsong. Men med tanke på pandemin kommer det ta några veckor längre. Ska man ha hjälp med byggnationen så kommer det ta längre tid under högsäsongen. Gör man sin beställning sent på våren, och vill ha hjälp med markarbete och installation, då kommer leveranstiderna bli längre. Pandemin har gjort att intresset ökat kraftigt.

De vanligaste stommarna Poolstomme väljer förslagsvis tillsammans med din poollevarantör utifrån tomtens förutsättningar och din egen plånbok. Här är de sex vanligaste poolstommarna. Trästomme: Ett populärt och relativt billigt alternativ. Trästommen är ganska enkel att montera och har en flexibel konstruktion. Isolerblock (thermoblock): Har god isoleringsförmåga, lång livslängd och en stark självbärande konstruktion Mursten: Ett alternativ som passar bäst för en rektangulär pool. Stål: Har hög hållfasthet och flexibel konstruktion. Glasfiber/PP-plast: Har bra livslängd och kräver inte så mycket underhåll. Den är inte så svår att installera och behöver ingen poolliner. Betong (gjuten pool): Har bra livslängd, står emot vatten utifrån och har god isoleringsförmåga. Källa: Svenska Badbranschen Visa mer

Hur skiljer sig baspriset med slutpriset inklusive markarbete och installation?

– En bra tumregel är att man får lägga på det dubbla mot vad poolpaketet, själva materialet kostar. En basutrustad markpool kan du få från drygt 100 000 kronor beroende på vad du väljer till för utrustning, som poolvärmepump och pooltak.

Många har inte tänkt på hur man vill ha det runtomkring med altan och uteplats.

– Det stämmer. Vi försöker tänka på poolmiljön som en helhet. I dag vill man gärna ha gott om plats för att umgås. Det kanske ska finnas en trivsam sittgrupp, ett utekök eller en pergola. Man vill ha en plats att umgås på från vår till höst, oavsett om man badar eller inte.

Vad finns det för möjligheter att göra en pool så miljövänlig och klimatsmart som möjligt?

– Utvecklingen har gått framåt. Poolerna har blivit mycket mer energieffektiva i dag. De nya poolvärmepumparna har väldigt god verkningsgrad. Det drar inte mycket energi att värma upp poolen.

Så höjer poolen värdet på huset En investering i en pool behöver inte vara pengar kastade i sjön. Bostadssajten Booli publicerade nyligen en analys som visade att värdet vid en villaförsäljning ökade med i snitt 3,45 procent eller 249 000 kronor beroende på var i landet man bor. I Storstockholm var motsvarande siffra 3,49 procent eller 319 000 kronor. – Vi vill skapa ett beslutsstöd för villaägare eftersom en pool är en stor investering. Nu vet vi att det lönar sig att investera i en pool. Det är en trygghet inför framtiden, förklarar Christopher Madsen, utvecklare och analytiker på Boolis hemsida. Visa mer

Hur är det med skötseln av poolen?

– Man lägger ungefär en halvtimme i veckan på att sköta poolen. Har du en poolrobot så tar det bara tar tio minuter.

Vad kostar det att fylla en pool som är 4 gånger 8 meter?

– Själva vattenkostnaden är väldigt låg. Det fiffiga med en nedgrävd pool är att man behåller vattnet i den. Förbrukningen är mycket låg. Du tömmer den aldrig, inte ens under vintern. När du rengör filtret går det ut några hundra liter. En 4 x 8 meters pool på 42 kubikmeter förbrukar bara några kubikmeter vatten per år. Är den byggd ovan mark tappar du ur poolen till ungefär hälften.

Täcks ofta av villförsäkringen Villaförsäkringen har ett skydd för maskinskador på pool. – Det kan till exempel gälla fel på pumpar, säger Susanne Fagerberg, försäkringsjurist på Länsförsäkringar. Hon säger att allriskförsäkringen, det vi ibland kallar drulleförsökringen, även kan omfatta poolen för en plötslig oväntad händelse. – Det kan vara sådana saker som att någon råkar spräcka en kakelplatta eller att något annat gått sönder. Skador på villapooler är inte särskilt vanliga enligt Länsförsäkringars byggskadereglerare. Visa mer

Och hur är det med kostnaden för uppvärmning?

– Det påverkas av priset på elmarknaden. Men om vi räknar på att en kilowattimme kostar runt 1,50 kronor och att en pool på 4 gånger 8 meter drar cirka 3 000 kilowattimmar så blir det runt 4 500 kronor under en hel säsong från maj till slutet av augusti. Då är den uppvärmd till 28 grader. Har du pooltak kan du förlänga säsongen med ett par månader. Det blir som ett badhus. Det är en bra energisparare också.

Magnus Holgersson tycker att man ska välja en väletablerad leverantör som jobbar pooler. Bra produkter kommer att behöva service i framtiden. Det är som med bilen, det kommer behövas reservdelar.

SJU POPULÄRA MODELLER – FÖR OCH NACKDELAR:

1. Familypool

Diameter: 4 meter.

Företag: Folkpool.

Pris: Komplett paket för badklar pool från cirka 32 000 kronor.

Övrigt: Belysning och värmepump kan väljas till.

+ Fördelar:

Lättbyggd för självbyggaren.

Kan även byggas i mark utan extra förstärkning.

– Nackdelar:

Lägre baddjup.

Färre tillbehör.

*****

2. Riopool Bahia

Diameter: 4,6 meter.

Företag: Folkpool.

Pris: Komplett poolpaket med allt som behövs för självbyggaren. Från 12 000 kronor.

Övrigt: Välj till värmepump från cirka 8 000 kronor.

+ Fördelar:

Byggs enkelt ovan mark.

Kan byggas in i trädäck.

Ingen stor investering.

– Nackdelar:

Grundare baddjup.

Färre tillbehör.

*****

3. Folkpool Classic Original

Diameter: 3x6 meter.

Företag: Folkpool.

Pris: Basutrustad från cirka 115 000 kronor.

Övrigt: Välj till poolvärmepump från cirka 15 000 kronor.

+ Fördelar:

Beprövad konstruktion.

Byggs snabbt från spadtag till badklar.

Kan byggas av självbyggare.

Kräver ej gjutning.

– Nackdelar:

Sämre isolering än Thermopool.

*****

4. Thermopool Dura

Foto: Sofi Sykfont

Diameter: 4x8 meter.

Företag: Folkpool.

Pris: Fullt utrustad från cirka 300 000 kronor.

Övrigt: Helgaveltrappa, mosaikliner, pooltak, poolvärmepump, frekvensstyrd poolpump, saltklorinator ingår.

+ Fördelar:

Mycket stark konstruktion.

Kan byggas fristående och i mark.

Välisolerad

– Nackdelar:

Kräver gjutning

Dyrare

Längre byggtid

*****

5. Rund pool

Foto: Poolkungen

Diameter: 4,5 meter.

Pris: 61 750 kronor för komplett poolpaket.

Företag: Poolkungen.

Övrigt: Tillverkad av högkvalitativt stål.

+ Fördelar:

Formen gör den enkel att placera på vilken tomt som helst.

Finns i många storlekar.

– Nackdelar:

Svårt att hitta pooltak i rätt form.

Inte helt självbärande

*****

6. Thermo Premium

Diameter: 4x8 meter.

Pris: För komplett poolpaket får man betala 99 900 kronor.

Företag: Poolkungen.

Övrigt: Självbärande betongpool för extra hård yta.

+ Fördelar:

Den stabila konstruktionen med betong gör att poolen kan stå helt fristående, helt eller delvis nedgrävd.

Stark stomme för lång hållbarhet.

– Nackdelar:

Svår att montera själv eftersom den gjuts i betong.

*****

7. ECO Premium

Foto: Poolkungen

Diameter: 4x8 meter.

Pris: Standardpris för komplett poolpaket är 143 750 kronor.

Företag: Poolkungen

Övrigt: Självbärande stålstomme. Stora möjligheter till extra tillval och anpassningar.

+ Fördelar:

För hemmabyggaren som vill slippa dyra kostnader för montage.

Finns i flera storlekar.

Enkel att montera själv och har en lång hållbarhet.

– Nackdelar:

Poolen har ett fast djup som inte kan ändras efter beställning.