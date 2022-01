Under torsdagskvällen stoppades kärnkraftsreaktorn på Ringhals i Halland för andra gången på drygt en vecka – och prognosen är att det dröjer till lördag kväll innan felet är åtgärdat.

– Det är ett automatiskt snabbstopp av reaktorn liknande det man hade i förra veckan, säger Anna Collin, presschef på Ringhals.

Förra onsdagen stod reaktorn stilla mellan onsdag och lördag.

Ett stopp i en kärnkraftsreaktor kan leda till både högre och lägre priser, menar Jenny Trinh, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

– Det som händer om produktionen från Ringhals 3 faller bort är att det måste mötas av ett annat kraftslag. Vad priset blir beror på vad som finns tillgängligt.

Kan bli dyrare vintertid

Om det finns vattenkraft tillgängligt leder det generellt till lägre elpriser. Men om det främst är kol och gas som finns till hands, blir priserna högre.

Under vintern är Sverige mer beroende av import än på sommaren.

– Det skulle kunna bli så att vi importerar mer gas och kol under vintern, säger Jenny Trinh.

Under sommaren, när elbehovet är lägre, brukar reaktorerna gå in i en så kallad revisionsperiod. Då har ett underhållsstopp inte samma påverkan som under vintern menar experten.

”Har blivit dyrare”

Den senaste veckan har elpriserna blivit högre, men om det beror på stoppet av reaktorn är inte helt klart.

– Om man tittar på de senaste dagarna så har det blivit dyrare, men det kan också bero på att det blivit kallare. För om man jämför i dag mot i går, när Ringhals stoppade sin produktion, är det lite billigare.

Det kalla vädret gör att mycket el behövs i Sverige generellt.

– De flesta kraftslag kör på ganska hög produktion just nu, säger Jenny Trinh.

Ett plötsligt stopp dyrare

Elpriserna bestäms normalt sett dagen innan elen levereras. Om ett stopp sker plötsligt under dagen kan prisläget bli ett annat.

– Då kan det bli dyrare än dagen före-marknaden, säger Jenny Trihn.

Experten menar att det är svårt att spekulera, men att ett längre stopp troligtvis inte påverkar marknaden nämnvärt så länge andra kraftslag kan möta produktionen.