Stockholmsbörsen stängde på plus

Stockholmsbörsens breda OMXS-index stängde alldeles över nollan på skärtorsdagen, som var halvdag för börshandeln, plus 0,1 procent.

Ericsson backade rejält efter sin rapport på morgonen, som var sämre än väntat. Aktien dök 5 procent.

Bland storbolagens övriga förlorare fanns Getinge, minus 3,3 procent, och Tele2, minus 1,9 procent.

Vinnare bland storbolagen var SCA, plus 2,2 procent, Electrolux, plus 2,2 procent, och Assa Abloy, plus 1,5 procent.

På de ledande Europabörserna var det uppåt. Londonbörsens FTSE-index steg 0,4 procent, Parisbörsens CAC-index lyfte 0,9 procent och Frankfurtbörsens DAX-index låg strax före klockan 18 på plus 0,7 procent.

Annars var det mest inflation som var på tapeten. På morgonen kom svenska inflationssiffror från Statistiska centralbyrån med rekordhög inflation på 6,1 procent. ECB lämnade som väntat räntan oförändrad på noll procent.