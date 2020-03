Staten mister miljardregn från Svenska Spel

Under söndagen så framförde finansmarknadsminister Per Bolund, i en intervju med Di, att samtliga svenska bolag bör slopa sina utdelningar – även de som är privatägda och inte åtnjuter statligt stöd.

Kravet har hörsammats av helstatliga Svenska Spels styrelse som beslutat att dra in den planerade utdelningen – som under förra året uppgick till 4,5 miljarder kronor.

Svenska Spels ordförande: ”Allt det där är borta”

Efter Per Bolunds utspel under söndagen så satte sig speljättens styrelse i ett telefonmöte under måndagen där det beslutades att utdelningen skulle slopas, avslöjar Di.

Det är första gången som Svenska Spel inte ger utdelning. Orsaken är de skador som restriktioner och rekommendationer till följd av coronapandemin har gjort på bolagets verksamhet.

Arenor står tomma idrottsevenemang har ställts in.

– Det har aldrig tidigare skett. Å andra sidan finns det inga spelobjekt: Det finns inget Stryktips, det finns ingen oddssättning – allt det där är borta, säger Erik Strand.

Bolaget stängde i söndags sina kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Vattenfalls planerade utdelning på 7 miljarder kan ställas in

Beslutet är en rejäl smäll mot statens kassakista – och samtidigt väntas staten gå miste om en betydligt högre summa om samtliga av de helägda eller delvis ägda bolagen följer efter, rapporterar Di.

Det rör sig om 46 bolag som under förra året gav närmare 20 miljarder i utdelning till ägarna.

En av dessa, energijätten Vattenfall, flaggar nu för att den planerade utdelningen på 7 miljarder kronor äventyras.

– Det beslutet tror jag kommer att revideras. Det vore ju konstigt annars, med tanke på hur läget ser ut, säger bolagets ordförande Lars G Nordström till Di.

Coronakrisen har även slagit mot Vattenfalls verksamhet. Stillastående fabriker har orsakat en sjunkande förfrågan på el som i sin tur lett till fallande elpriser.