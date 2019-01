Den 1 november trädde de nya samarbetsavtalen mellan Pensionsmyndigheten och de fondbolag som vill ha sina fonder på fondtorget i kraft. Därmed ställer myndigheten numera betydligt tuffare krav på fondbolaget. Nya fonder måste nu själva växa till en halv miljard kronor och ha funnits i tre år innan de har chans att få ta hand om en del av det statliga pensionssparandet.

LÄS MER: Klubbat: Så blir det nya PPM-systemet

Den 31 december gick ansökningstiden för fonder som vill stanna kvar ut. 70 bolag och 570 fonder har ansökt om att få finnas kvar i premiepensionen. Det betyder att 240 fonder har försvunnit från de 810 fonder som tidigare fanns på torget.

– Mellanskillnaden har försvunnit på grund av fusioner, frivilliga avregistreringar och utebliven ansökan på grund av kvantkraven, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, som tidigare vittnat om en hög aktivitet från fondbolagen under hösten.

LÄS MER: Kritiserat fondbolag lämnar PPM

De nya PPM-reglerna får fler effekter, vilket Dina Pengar har rapporterat om tidigare. Enligt Morningstar har antalet nystartade fonder per år varit 57 stycken de senaste tio åren. Det motsvarar 43 stycken under årets första nio månader. Men under de första nio månaderna 2018 startades bara 29 nya fonder.

– Förklaringen är troligen de nya PPM-reglerna, har Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar, tidigare förklarat.

LÄS MER: Fonddöden breder ut sig efter nya PPM-reglerna

Denna förändring är dock bara det första av två steg. I en andra omgång ska premiepensionens fondtorg göras om helt. Exakt hur systemet ska ses ut utreds just nu av Mikael Westberg, före detta chefsjurist på Pensionsmyndigheten och numera rättschef på Försäkringskassan.

Utgångspunkten i Westbergs utredning är att fondvalen ska utgå från det statliga förvalet, det som i dag är AP7Såfa. Utredningen ska föreslå en helt ny myndighet som ska upphandla ett nytt fondtorg.

– En konsekvens är att det kommer att bli väsentligt färre fonder. Möjligheten att välja kommer mer att utgå från hur människor faktiskt är, där svårigheterna för vanliga människor att välja kommer att beaktas, sa Mikael Westberg när han i december gästade Expressen TV:s privatekonomimagasin Dina Pengar.

LÄS MER: Han ledde jakten på de försvunna PPM-pengarna