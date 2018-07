Under natten till måndagen lämnade Storbritanniens brexit-minister David Davies in sin avskedsansökan till premiärminister Theresa May, utan att pundet påverkades.

Men effekten blev tydlig när Boris Johnson valde att avgå under måndagseftermiddagen.

Strax före klockan 17.30 svensk tid var pundet ner 0,28 procent mot den amerikanska dollarn.

Pundet sjönk efter avgångsbeskedet. Foto: Yahoo Finance

– David Davies avgång hade egentligen ingen effekt på pundet, vilket kanske var lite förvånande. Så i någon mån tycker jag att den effekt vi har sett nu, med ett lite svagare pund, ändå känns mer rimlig. För den politiska osäkerheten ökar helt klart, säger Richard Falkenhäll, valutastrateg vid SEB.

Regeringskris hotar pundet

Han menar att två faktorer ligger i vågskålen för valutamarknaden:

– Å ena sidan om Theresa May får sitta kvar och mer hårdföra brexit-företrädare, som Boris Johnson, försvinner från regeringen så är det klart att sannolikheten ökar för att Storbritannien ska få till en uppgörelse med EU som gör att Storbritannien kommer ha ett fortsatt, ganska nära samarbete med EU i framtiden. Det är klart att det borde vara gynnsamt för pundet. Å andra sidan: om vi nu hamnar i situationen med en regeringskris, att Theresa May får en omröstning emot sig och tvingas avgå, då har vi en enorm soppa. För i mars nästa år lämnar Storbritannien EU vare sig May sitter där eller inte.

"Kommer fler dominobrickor att falla?"

Vilket besked skulle kunna lugna marknaden och få pundet att stiga igen?

– I det här skedet: att det ändå finns ett fortsatt stöd för May och den plan hon tog fram och försökte förankra i slutet av förra veckan. Finns ett sådant stöd framöver så ökar sannolikheten för att man kommer överens mellan EU och Storbritannien, det tror jag skulle ha en ordentligt positiv effekt på pundet. Men nu råder snarare osäkerhet, vad blir nästa effekt? Kommer fler dominobrickor att falla i spåren av det här? Så länge vi inte vet om det blir regeringskris eller inte så tror jag vi kommer se ett svagare pund. Jag tror det finns mer pundsvaghet framöver, under de närmaste dagarna i alla fall, säger Richard Falkenhäll.