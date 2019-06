Skistar chockhöjer sina priser på liftkort i vinter

De största prishöjningarna är hänförliga till liftkort med längre giltighetstider i Sälen under högsäsong. För ett liftkort under en vecka i Sälen ligger prishöjningen på 12 procent till 2.230 kronor.

Den stora höjningen speglar att Skistar inledningsvis under fjolårssäsongen lät liftkortspriserna för vissa längre giltighetstider i Sälen förbli oförändrade. Bolaget höjde senare under säsongen priset med 5,5 procent. Räknat från den senaste prisförändringen, som genomfördes senare under året, ligger höjningen på 6 procent.

På Skistars övriga skandinaviska destinationer ligger prishöjningarna under högsäsong på runt 6 procent. Svenska besökare på Skistars norska destinationer bör dock även beakta att den norska kronan har stigit med 6 procent jämfört med den svenska kronan i år.

3 000 kronor för en vecka i Trysil

Prishöjningarna under lågsäsong ligger, med några enstaka undantag, på omkring 3 procent för samtliga Skistars destinationer.

Skidåkare som planerar en veckas skidåkning vid någon av Skistars destinationer måste numera betala över 2 000 kronor på samtliga av bolagets destinationer såvida resan inte planeras under lågsäsong eller om det inte är vuxna som ska åka.

I Trysil närmar sig liftkortet för en vecka 3 000 kronor och den norska destinationen börja därmed på allvar närma sig priserna i Alperna. Mot ett liftkort i österrikiska Bad Gastein skiljer till exempel bara några hundralappar samtidigt som priserna i Österrike för mat och dryck är lägre än i Norge. I Bad Gastein finns både fler och längre backar.

Sedan säsongen 2016/2017 har Skistar även närvaro i Österrike på orten St Johann in Tirol. Säsongens prishöjningar för liftkorten ligger på runt 3 procent och priset för ett liftkort under en vecka i högsäsong ligger på 232,5 euro motsvarande knappt 2.500 kronor.

En prishöjning med 10 procent på liftkortspriserna ger Skistar en resultatpåverkan på 134 miljoner kronor, enligt Skistars känslighetsanalys i årsredovisningen för det senast avslutade räkenskapsåret.

Skistars resultat före skatt uppgick till 587 miljoner kronor under förra räkenskapsåret som tog slut den 31 augusti.