Den 27-årige mannen körde nedför en backe i Helsingborg och kolliderade en bil. Hans liv gick in att rädda. Myndigheterna varnar nu för riskerna med de trendiga elsparkcyklarna.

Svenska företaget Voi har snabbt blivit marknadsledande med sin delningstjänst där man hyr en elscooter och betalar per minut via en nedladdad app. Bara i Stockholm finns det ungefär 1 500 elsparkcyklar till uthyrning och flera olika företag slåss om kunderna.

Det var en elsparkcykel från Voi som var inblandad i dödsolyckan. Det skriver Voi i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsens utredare anser att elsparkcyklarna borde tas bort ur trafiken. Foto: TT NYHETSBYRÅN / FREDRIK SANDBERG

”Vi beklagar det inträffade, våra tankar går till familj och anhöriga. Det här är en allvarlig olycka och vi är i kontakt med myndigheter för att få mer information kring det inträffade. Vi kan nu bekräfta att en elscooter från vår flotta varit involverad. Vi samarbetar fullt ut med polisen i den pågående utredningen för att skapa oss en bild av vad som inträffat.”

Fordonen har blivit ett vanligt inslag i stadsmiljöerna. Så sent som augusti 2018 lanserade Voi sin delningstjänst. Bakom satsningen stod entreprenörerna Fredrik Hjelm, Douglas Stark, Adam Jafer och Filip Lindvall.

Hjelm hade sett fenomenet i USA och ville testa det i Sverige och i flera europeiska storstäder. Med hjälp av medgrundarna togs kontakt med investerare, bland annat investmentbolaget Vostok New Ventures, som nappade.

Förutom Tyskland planeras lanseringar i Belgien, Italien och Polen. Klimatmedvetna Tyskland ska bli bolagets största marknad med lansering i 30 städer

Prins Daniel gav draghjälp

Voiprojektet fick dessutom kunglig draghjälp när teknikintresserade prins Daniel premiärkörde en av företagets tvåhjulingar vid ett besök på Handelshögskolan i början av året.

Prins Daniel testar elsparkcykel. Foto: PELLE T NILSSON / SPA

Men nu slår myndigheterna larm om att antalet olyckor med elsparkcyklar ökar. Fordonen går i ungefär 20 kilometer i timmen. En del förare använder hjälm, andra inte. Ibland kör man på gatorna, ibland på trottoarer eller cykelbanor.

Lagstiftningen har inte hängt med och vid Transportstyrelsen vill man ha bort elsparkcyklarna från gatorna.

– Vi är av uppfattningen att det är ett fordon som inte ska vara i trafiken. Det här är något annat. Om de ska användas måste de uppfylla kraven för eldriven cykel, och om de inte gör det är det ett fordon som inte får användas i trafiken, säger Transportstyrelsens utredare Hans Cassepierre enligt TT.

Får in nya skadade varje dag

Från sjukvården kommer samtidigt signaler om att olyckorna med de populära elscootrarna ökar. Akutmottagningen i Malmö har uppgett att det varje vecka kommer in patienter med skador från att ha använt fordonen.

På S:t Görans akutmottagning i Stockholm kommer det i snitt in en patient per dag som varit med om en elsparkcykelolycka, skriver Dagens Nyheter.

Patienterna söker vanligen för ansiktsskador, tandskador, frakturer i armarna och huvudskador.

– Det här fanns inte för bara ett år sedan. Helt plötsligt började det komma in personer som skadat sig när de kört elsparkcykel. Jag uppskattar att det kommer in en patient per dag som varit inblandad i en elsparkcykelolycka, men det är fler under helgkvällar och helgnätter. Vi ser många som är alkoholpåverkade, men även de som är på väg till jobbet, säger Emma Hjelm, sjuksköterska på akutmottagningen på S:t Görans sjukhus, till DN.

Elsparkcyklarna har snabbt ökat i antal i städerna. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Voi säkrade nyligen ett kontrakt med Stockholm att få stå för stadens uthyrning av cyklar och lådcyklar med eldrift. Kontraktet är värt 400 miljoner kronor.

Samtidigt har Voi fått kritik för att den första generationen elsparkcyklar höll katastrofalt dåligt. Enligt en granskning som sajten Breakit gjort ska livslängden på hyrsparkcyklarna ha varit så kort som ett par månader.

Enligt Vois marknadschef Caroline Hjelm har man tagit till sig av kritiken och den nya modellerna ska hålla bättre. De har även ett utbytbart batteri som gör att elsparkcyklarna inte måste plockas in för laddning varje kväll.

– Den nya modellen är gjord i ett enda stycke aluminium och den kommer att hålla bättre än tidigare. Den blir väldigt mycket mer hållbar, säger Caroline Hjelm till Expressens privatekonomiska magasin ”Dina pengar”.