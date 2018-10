Sigrid Rausings ord om Evas död: Värre än vi trott

Hans Rausing dömdes till två års villkorlig dom för brott mot griftefriden. Han fick också genomgå rehabilitering för sitt narkotikaberoende. Två år efter hustruns död kunde Expressen berätta att Hans Rausing gift sig i smyg med sin nya kärlek Julia Delves Broughton.

Foto: ALL OVER PRESS / ALL OVER PRESS NOBLE DRAPER PICTURES LTD