SAS kaos slår direkt mot aktiekursen

SAS fortsätter att ställa in flyg till följd av personalbrist. I helgen ställdes 25 flyg in och i veckan väntas 40 avgångar att ställas in.

De senaste tre månaderna har SAS ställt in 700 flygningar.

80 procent av de inställda avgångarna uppges vara kopplade till underleverantören City Jet och SAS Ireland. På det irländska dotterbolaget, grundat 2017 för att få ner bolagets kostnader, uppges många ha slutat på grund av dåliga arbetsvillkor.

Ilskan och besvikelsen är stor hos passagerarna. Kaoset på SAS har också gett utslag på aktiekursen.

– SAS har varit inne i en bra period men får nu får ett rejält bakslag. Företaget tappar inte bara i anseende utan även i intäkter förstås när flygplanen står på marken, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

- Tyvärr verkar det bland annat vara strategin med besättningar på Irland som havererar en strategi som aktiemarknaden lyft fram som SAS räddning.

SAS störtdyker på börsen

Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen på Svensk Pilotförening, berättar att de har varnat ledningen för att den här situationen skulle uppstå.

Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen på Svensk Pilotförening, är mycket kritisk mot koncernledningen. Foto: Privat / Privat

– Under mina 21 år i SAS har jag aldrig sett något liknande. Vi är snart uppe i 1000 inställda flygningar och det är främst passagerarna som drabbas.

Han fortsätter:

– Det är pilotbrist i hela världen och de kommer inte få tag i kvalificerad personal när de erbjuder betydligt sämre lön än vad exempelvis en Ryanair-pilot tjänar på ett år. När bemanningsmodellen misslyckats vill de att våra piloter rycker in på sin lediga tid. Det är helt ohållbart.

SAS-chefen Rickard Gustafson tyst

Förutom att Svensk Pilotförenings SAS-sektion önskar att bolaget fokuserar på sin kärnverksamhet i Skandinavien kommer de att begära ett möte med ledningen kring situationen.

Samtidigt är det tyst från koncernledningen. Rickard Gustafson, SAS koncernchef, har lyst med sin frånvaro utåt under hela den pågående krisen.