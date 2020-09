Den 49-åriga tvåbarnsmamman som länge var polisens hemliga källa och huvudvittne i jakthärvan blir själv åtalad. Hennes egna uppgifter från de hemliga mötena med polisen slår nu tillbaka mot henne.

Det har nästan gått två år när kammaråklagare Lars Magnusson nu bestämt sig för att väcka åtal mot fyra personer.

Jaktutredningen har kantats av polisära fiaskon, anmälningar mot polis och åklagare och något av ett nervkrig mot hela rättsapparaten från personer som backat upp miljardären Karl Hedin från Smedjebacken. Kritikerna hävdar att han har utsatts för ett rättsövergrepp. En speciell Facebook-grupp startades också för att backa upp Hedin som är mycket aktiv i vargfrågan.

Frågetecknet kring vargen

Den nära två tusen sidor tjocka utredningen ger dock inget svar på frågan om det verkligen skjutits en varg eller inte den kritiska fredagen den 26 oktober 2018 då polisen slog till mot Karl Hedin och flera andra personer i Västmanland.

Kammaråklagare Lars Magnusson anser dock att Karl Hedin och en hans anställda, en i dag 30-årig man, hade för avsikt att skjuta varg kring Tummelsberg, väster om Virsbo och riksväg 66 i Surahammars kommun. Brottet kan under vissa omständigheter jämställas med grovt jaktbrott även om det inte finns någon skjuten varg.

Åklagaren anser också att Karl Hedin år 2013 ska ha överlämnat giftet Karbufuran till till en tvåbarnsmamma – tidigare kallat polisens hemliga källa – och hennes make 2013.

Bilder på vargar

Utredningen består bland annat av förhör med misstänkta och vittnen.

Här finns också en bild på en död varg som hålls upp likt en trofé av en jägare, bilder på döda lodjur, bilder på ammunition som hittats i Karl Hedins bil, bilder på två vandrande vargar tagna med dold åtelkamera riktad mot en grusväg, beslag av giftet karboforan och syntetiskt vargurin som kan locka till sig varg.

Ett omfattande arbete har också lagts ned på analyser och kartläggning av hur några av de misstänkta ringt, skickat sms, och rört sig under fredagen den 26 oktober för snart två år sedan i skogarna utanför Surahammar.

Ett fotografi med en skjuten varg hittades när polisen gjorde husrannsakan i i AB Karl Hedins konferensanläggning. Karl Hedin har berättat att han fått bilden som ska visa hur stor en varg kan vara. Det är inte känt vem som är på bilden eller under vilka omständigheter bilden är tagen.

Giftet karbofuran hittades i ett kassaskrin hemma hos polisens tidigare huvudvittne och hennes make. Skrinet fanns i en garderob.

Karl Hedin har genomgående under utredningen förnekat att han skjutit någon varg eller att har var ute för att försöka ta död på en varg den aktuella dagen. Även övriga misstänka förnekar brott.

De fyra misstänkta i jakthärvan • Karl Hedin, 71, industriägare och en av Sveriges största privata skogsägare. Misstänks för grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott, anklagas för att ha tänkt skjuta varg den 26 oktober 2018 utanför Virsbo I Surahammars kommun. Förnekar brott. • Tvåbarnsmamma, 49 år gammal, tidigare polisens huvudvittne och hemliga källa. Misstänks även för förberedelse till grovt jaktbrott. Förnekar alla anklagelser. • Företagare, 50 år, och gift med tvåbarnsmamman. Misstänks för förberedelse till grovt jaktbrott. Förnekar brott. • Man, 30 år, anställd. Misstänks för grovt jaktbrott. Förnekar brott. Visa mer Visa mindre

Spaningarna, som hade pågått i Västmanland under flera månader leddes från Stockholm av den speciella grupp som utreder avancerade grova jaktbrott inom polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Poliser satt och lyssnade i realtid när de klockan 13.06 på fredagseftermiddagen den 26 oktober 2018 registrerade ett telefonsamtal mellan Karl Hedin och hans syster. Samtalet tolkades som att Hedin skjutit en varg i skogsområdet väster om Virsbo där han och den anställde uppehöll sig.

En varg fångad av dold åtelkamera som ägdes av en av de misstänkta i jakthärvan. Det är oklart vad som hänt med vargen.

Åklagaren hävdar att Karl Hedin och den anställde var i området utanför Virsbo för att försöka skjuta en varg.

Karl Hedin och hans anställde säger att de bara var där för att lyssna efter ylande varg.

Men hela spaningsoperationen blev något av ett fiasko.

När kammaråklagare Lars Magnusson gav klartecken till polisrazzian strax efter klockan 14 fredagen den 26 oktober 2018 sattes nationella insatsstyrkan, Ni, in för att gripa de misstänkta.

Razzian inleddes i tron att Karl Hedin och hans anställde dödat en varg. Men ett avlyssnat telefonsamtal mellan Karl Hedin och hans syster hade feltolkats.

– Jag höll inte fingret på avtryckaren. Jag var i skogen för att lyssna efter varg, säger Karl Hedin.

Grovt jaktbrott Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas: Om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt, dit räknas varg, björn, lo, järv och kungsörn. Om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning. Om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning. Om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod. Straff: om ett jaktbrott är grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Visa mer Visa mindre

Karl Hedin och de anställda har berättat i förhören att de varit ute för att lyssna efter ylande varg, inte skjuta något djur. De ville få klarlagt om det fanns varg i området eftersom det skulle hållas legal jakt i området dagen därpå. En varg i ett jaktområde kan vara livsfarligt för jägarnas jakthundar.

Polisen kunde inte avlyssna Hedin

Polisen noterade att männen under tiden i skogen inte pratade i telefon på vanligt sätt utan skött kommunikationen via Whattsapp, ett krypteringsalternativ som inte går att avlyssna. Karl Hedin och hans anställde hade flera samtal via Whattsapp som poliserna inte kunde höra.

Telefonsamtalet mellan Karl Hedin och systern klockan 13.06 – som skulle utlösa razzian – skedde dock på vanligt sätt och det bandades också i hemlighet av polisen där de lyssnade från polishuset i Stockholm.

Polisen lyssnade i hemlighet på Karl Hedins telefoner.

Karl Hedin säger i ett polisförhör att han ville skämta lite med sin syster då hon ringde klockan 13.06 när han befann sig ute i skogen för att lyssna efter varg.

”Hon är relativt ny i jaktsammanhang och jag ville dramatisera lite… Jag förstår att det låter jävla märkligt det här. Jag fabulerade för syrran att vi jagat varg. Det har jag gjort. Det var inget gäng, det var bara Y (Hedins anställde) och jag där. Det hela är ett skämt, ett påhitt. Vi jagade ingen varg, vi var inte ute och gjorde pass, jag har inte suttit med fingret på avtryckaren.

Förhörsledaren: Pratar du så här kryptiskt i telefonen i normalfallet?

– Nej, samtalet låter kryptiskt, medger Karl Hedin.

Förhörsledaren tycker inte att Karl Hedin låter skämtsam under samtalet.

– Nej ,men jag menade att skämta.

Ett förhör med Karl Hedin hölls på Kronobergshäktet den 7 november. Förhöret pågick mellan kl 10.13–11.56 på plan 6, i ett rum på avdelning 3.

”Jag fabulerade för syrran att vi jagat varg”

Förhöret gällde det avgörande telefonsamtalet med systern som fick polisen att slå till.

– Jag förstår att det låter jävla märkligt det här (samtalet). Jag fabulerade för syrran att vi jagat varg. Det var inget gäng, det var bara Y och jag där. Det hela är ett skämt, ett påhitt. Vi jagade ingen varg, vi var inte ute och gjorde pass, jag har inte suttit med fingret på avtryckaren.

Karl Hedin fortsatte:

– Jag stod inte med fingret på avtryckaren, det kan jag inte bevisa, men det gjorde jag inte. Jag hade bössan i bilen.

Varför använde du Whatsapp, som du normalt sett inte använder, när du ringde till X för att kontrollera vad som hänt Y (X:son).

– För att polisen inte ska kunna avlyssna för ni ska kunna snärja in oss i något.

Förhörsledaren spelade upp ett av det avlyssnade samtalet:. ...du låter väldigt kryptisk i det här samtalet.

– Hmm.

Förhörsledaren: Minst sagt!. Är det så du pratar i telefonen, normalt sett?

– Nä det vet jag inte. Men det var ju naturligtvis kryptiskt.

När polisen gjorde husrannsakan i AB Karl Hedins konferensanläggning i Snyltsbo utanför Karbenning fann man en inramad färgbild med vit ram som kom att intressera utredarna. Bilden föreställde en jägare som höll upp en död varg likt en trofé. Förhörsledaren frågade Hedin om fotografiet.

– Jag har ett fotografi i Snyltsbo med en kille som står och håller i en varg. Jag har nog fått det här fotot tillskickat. Jag vet inte vem det är på bilden, syftet med fotot är att visa hur stora vargar är.

Det blir Västmanlands tingsrätt i Västerås ska avgöra om de misstänkta i jakthärvan är skyldiga eller inte. Starten för processen är ännu inte bestämd.

