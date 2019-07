Så lätt kapas din identitet på Klarna

Något kändes fel i samma stund om Jenny, som vill vara anonym, såg brevet från Creditsafe.

– Jag läste att en kreditupplysning hade gjorts. Jag ringde upp och fick veta att det var efter ett köp från Cdon. Men jag hade ju inte handlat där.

Nu vill Jenny varna andra som använder Klarna eller handlar på faktura. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Jenny började söka efter information på nätet och misstänkte att någon använt hennes fullständiga personnummer för att beställa saker mot faktura i hennes namn.

– Jag loggade in på Klarna och såg att personen har handlat på Åhléns också. Hade jag inte aktivt gått in och titta hade jag inte fått reda på det förrän flera dagar senare, säger hon.

– Jag blev jättestressad. Det var visserligen två mindre summor, men det kunde lika gärna vara någon som handlat för mycket pengar. Det känns så läskigt.

”Tycker det är helt sjukt”

Att det inte har behövts en identifiering genom bank-ID innan personen kunde beställa saker med hennes personnummer är en besvikelse, menar Jenny.

– Jag slipper betala eftersom jag inte har beställt något men det är sjukt och absurt att man inte måste identifiera sig, särskilt om man handlar på faktura. Jag brukar inte handla på det sättet så jag är inte så insatt i hur det funkar.

Genom Klarna är Bank-ID ett valbart alternativ. Foto: FREDRIK PERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jenny har polisanmält händelsen och vill nu varna andra. Det finns nämligen en åtgärd som användare kan vidta, förklarar hon.

– Till att börja med kan man gå in på Klarna och kryssa i att man måste identifiera sig med Bank-ID för att kunna handla. Man behöver alltså själv aktivt gå in och lägga in den spärren mot köp utan Bank-ID, säger hon.

– Jag tycker det är helt sjukt, har man inte Bank-ID ska man inte få handla på faktura. Och jag skäms över personerna som utnyttjar det här.

Klarna: ”Gjort det till ett valbart alternativ”

Magnus Törnblom, presschef på Klarna, förklarar i ett mejl till Expressen varför bank-ID är ett valbart alternativ.

”Eftersom bank-ID är populärt i Sverige har vi gjort det till ett valbart alternativ, men det är också viktigt att de som inte har bank-ID ska kunna handla hos oss, och även utan denna funktion kan man som kund lita på att betalningen sker säkert genom Klarna”, skriver han.

Törnblom understryker att företaget har teknik för att i realtid identifiera potentiellt riskfyllda transaktioner för att förhindra bedrägeriförsök.

”Vid misstanke om att allting inte står rätt till begär Klarna Bank-ID-autentisering, även om man inte valt det, eller nekar köpet.”