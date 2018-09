1. Kontrollera skuldsättningen per kvadratmeter

Uppgiften om föreningens skuld finns i balansräkningen i föreningens årsredovisning. Där finns också uppgifter om föreningens totala yta och boyta (BOA). Dividera föreningens lån med den totala ytan, så får du fram skulden per kvadratmeter. En skuld på 5 500 kronor per kvadratmeter är snittet för alla bostadsrättsföreningar. En skuld på 15–20 000 kronor per kvadratmeter är hög.

2. Kontrollera bostadens andel av skulden

För att få veta just din bostads andel av föreningens skuld behöver du leta upp lägenhetens andelstal, insatsandelstal eller kapitalandelstal. Multiplicera föreningens skuld med lägenhetens andelstal. Siffran du då får fram är hur stor del av föreningens skuld som din tänkta bostad står för.

3. Kolla räntekänsligheten

Med den siffran kan du sedan räkna på hur din avgift skulle påverkas av en räntehöjning. För att ta reda på räntekänsligheten behöver du veta föreningens skuldsättning och årsavgifter.

– Multiplicera föreningens samtliga lån med en procentenhet. Dividera sedan beloppet med föreningens totala årsavgift så ser du hur mycket föreningen behöver höja årsavgiften om räntekostnaderna stiger med en procentenhet, tipsar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

4. Kolla sparandet

Hur väl har föreningen täckt upp för framtida renoveringsbehov? Summera årets resultat och avskrivningar, som finns i den senaste årsredovisningen. Dividera sedan beloppet med den totala boytan eller summan av den totala boytan och lokalytan så får du fram sparandet per kvm boyta eller totalyta. Över 150 kronor per kvadratmeter brukar generellt anses vara en okej avsättning, medan Arturo Arques tycker att en bra avsättning är 200–250 kronor per kvadratmeter.

5. Äger föreningen marken?

Vissa bostadsrättsföreningar äger inte själva marken som fastigheten står på. Har prisutvecklingen då varit väldigt positiv under en period finns risken för att tomträttsavgälden ökar, med konsekvensen att föreningen kan behöva höja avgifterna.