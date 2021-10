Reseavdraget görs om – bilpendlarna förlorarna

En knapp miljon svenskar beviljas i dag reseavdrag i deklarationen. Nuvarande system innebär att kostnaden för resor till och från jobbet får dras av från inkomsten.

För bilavdrag gäller en tidsvinst på minst två timmar gentemot kollektivtrafik.

Reseavdraget gynnar bilåkande höginkomsttagare, anser regeringen, då den som har en högre inkomst får större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst.

– Passerar man brytpunkten för statlig inkomstskatt, så görs ju avdraget på de pengarna där det är högre skatt. Med det nya förslaget blir det samma för alla, uppger Åsa Lindhagen för Expressen.

Regeringen vill skrota reseavdraget ersätta det med en ny subvention för arbetsresor.

Detta ska gynna låg- och medelinkomsttagare som inte bor i storstadsområdena. Förslaget ska även gynna kollektivtrafik och samåkning framför ensamåkande i bil.

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Skattereduktionen föreslås utgå med 5 kronor per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner.

Dessutom är det nuvarande reseavdraget krångligt och många gör fel i deklarationen, påpekar biträdande finansministern.

Enligt den nya modellen är det avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör. Inte vilket färdmedel som används eller kostnaden för resorna.

– 260 000 fler ska kunna ta del av skattereduktionen, och de finns över hela landet utanför storstadsregionerna, säger Lindhagen.

Fortsättningsvis ska man bara behöva uppge antalet resor i deklarationen, och hur långt man har att åka.

Reduktionen ska ges upp till en gräns vid 8 mil, enkel väg.

Har man längre än 8 mil jobbet, till exempel i glesbygd, blir man alltså en förlorare på förslaget?

– Kommittén som jobbat fram detta har lagt förslaget 80 kilometer som gräns, och det är där vi landat. Den stora fördelen är att man kommer kunna resa till jobbet på det sätt man själv önskar och kunna få ett stöd för det.

Om regeringen får igenom förslaget och reseavdraget avskaffas kan den nya skattereduktionen tidigast införas 1 januari 2023.

För statsfinanserna blir det plus minus noll jämfört med nuvarande reseavdrag, enligt Åsa Lindhagen.

Räkneexempel för den nya subventionen.

1. Person som reser 30 km till jobbet enkel väg och som använder kollektivtrafiken med en årskostnad på 10 000 kronor:

Vinnare: Med det nya förslaget kommer en person som bor utanför storstadskommunerna få en skattereduktion på 3 150 kronor, oavsett marginalskatt.

Förlorare: Bor personen i en av storstadskommunerna blir det ingen skattereduktion alls med det nya förslaget. Men får heller inget reseavdrag med nuvarande system.

2. Person som reser 30 km till jobbet enkel väg med bil:

Med nuvarande system och med en marginalskatt på 32 procent innebär det nuvarande systemet 3 939 kronor lägre skatt per år, eller vid en marginalskatt på 52 procent 6 401 kronor.

Förlorare: Med det nya förslaget kommer en person som bor utanför storstadskommunerna få en skattereduktion på 3 150 kronor (det vill säga 789 kronor mindre än med reseavdrag). Bor personen i en av storstadskommunerna blir det ingen skattereduktion alls.

3. Två personer som samåker till jobbet, 30 km enkel väg.

Vinnare: I nuvarande system får bara föraren göra skatteavdrag. Enligt nya förslaget och utanför storstadskommunerna får båda en skattereduktion på tillsammans 6 300 kronor.

Förlorare: Den som inte har någon att samåka med.

4. De förlorar mest på avskaffat reseavdrag:

Största skillnaderna i skatteeffekt uppstår för personer som gör avdrag för bilresor, har hög inkomst och långa reseavstånd.

Den som har rätt till reseavdrag för bilresor och arbetspendlar 10 mil enkel väg med bil 210 dagar per år, kan göra avdrag på omkring 67 000 kronor med nuvarande regler.

Med 52 procent i marginalskatt blir skattelättnaden nästan 35 000 kronor per år. Eftersom den föreslagna skattereduktionen blir högst 13 650 kronor per år minskar skattelättnaden för denna person med cirka 21 000 kronor per år.

5. Storstadskommunerna som föreslås omfattas av högre avståndsgränsen (30 km):

Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker kommuner.

Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner.

Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge kommuner.

