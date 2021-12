Rekordpriset – elbilar dyrare än bensinbilar

Under måndagen mellan klockan 16 och 17 så slog elpriset alla tiders rekord med 6,46 kronor per kilowattimme. Det innebar att det bensinbilar i snitt blev billigare än elbilar i drift.

Något som uppmärksammats av journalisten Emanuel Karlsten i en tweet.

En elbil drar omkring två kilowattimmar per mil och om man skulle laddat den under rekordtimmen skulle priset för en mil alltså bli 12,92 kronor.

Samtidigt låg priset för en liter 95-oktanig bensin på 16,89 kronor hos bemannade bensinstationer. Snittförbrukningen för Sveriges samtliga bensinbilar ligger på 0,58 liter per mil, enligt Eways.

Under tisdagen kostade det alltså 9,8 kronor att köra en genomsnittlig bensinbil en mil.

Att köra en genomsnittlig bensinbil var då 3,12 kronor billigare per mil än att köra elbil under pristoppen på elpriset.

Experten: ”Blir svårt att kommentera en enskild timme”

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig hos Riksförbundet M (tidigare Motormännens Riksförbund), pekar på det blir vanskligt att göra jämförelser under toppar och dalar på elpriset.

– Det var ju bara under en timme som det här förekom. Det var ju också så att under en period under sensommaren fick man betalt för att använda ström, säger han och fortsätter:

– Det blir svårt att kommentera en enskild timme. Ska man ladda under den timmen så blir ju priset så. Men de allra flesta skulle ju välja att ladda på natten eller morgonen. Det som jag tror är viktigt att ha med sig är att de har laddbara bilar förhoppningsvis är mer medvetna om när på dygnet man behöver ladda. Och de flesta har sannolikt inte rörligt timpris utan dygnsvis eller någon annan prissättning som man har på elräkningen.

Om man i stället jämför med Sveriges billigaste pris på 95-oktanig bensin, 15,95 kronor, som under måndagen hittades i Torsås, enligt Bensinpriser.nu, så handlar det i stället om ett pris per mil på 9,19 kronor. Alltså en besparing på 3,73 kronor per mil lämfört med elbilsdrift.

Vad sänder det här för budskap till Sveriges bilägare, att det faktiskt kan vara billigare att köra på bensin än på el?

– Jag förstår resonemanget, men man kan väl säga så här: Om vi en period framöver skulle ha en diskussion hur prisläget ligger mer generellt om man ser på vad det kostat sett över vintern eller om vi märker att elpriset verkligen lägger sig på en högre nivå, så är det klart att det blir väldigt intressant att titta på eftersom många väljer laddbara bilar just nu, säger Carl-Erik Stjernvall och fortsätter:

– Man gör det eftersom man tänkt att det ska vara en besparing jämfört med bensin, eftersom skillnaden när man köper bilen är att elbilen är mycket dyrare.

M om elpriserna: ”Oacceptabelt”

Lars Hjälmered (M) menar att Sverige betalar priset för nedstängningen av kärnkraftverken.

