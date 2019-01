Rekordpris: 45 miljoner för 30 sekunders reklam

Det sändande tv-bolaget CBS har en månad före finalen bara enstaka lediga reklamutrymmen kvar, enligt anonyma källor till branschtidningen Adweek som även uppmärksammas av Dagens Media.

Förra året hade CBS konkurrent NBC sändningsrätten till Super Bowl och reklamintäkterna slog då tidernas rekord med 500 miljoner dollar, motsvarande 4,5 miljarder kronor. Priset CBS nu erbjuder sina annonsörer tyder dock på att årets intäkter blir i nivå med, eller rentav högre, än i fjol.

Super Bowl har under många år varit USA:s mest sedda tv-program, där rekordet sattes 2015 med drygt 114 miljoner amerikanska tittare. Reklamen under sändningen väcker regelmässigt stor uppmärksamhet och flera reklamklipp har under åren blivit virala succéer på nätplattformar som Youtube.

Avgörs 3 februari

Årets Super Bowl spelas den 3 februari i Atlanta och tolv lag finns kvar i kampen om finalplatserna. Favoriter i dagsläget är New Orleans Saints och Kansas City Chiefs, enligt jämförelsetjänsten Oddsshark.

CBS, som på torsdagen trotsade nedgången på New York-börsen genom att stiga 1 procent, var i den amerikanska förhandeln klockan 12.15 upp ytterligare 1 procent.

