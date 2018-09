Färska siffror som Fastighetsbyrån Utland publicerar visar både större aktivitet och högre priser på den spanska bostadsmarknaden:

Bostadspriserna fortsätter att stiga i Spanien. Under andra kvartalet steg priserna med 2,6 procent jämfört med föregående period och med 6,8 procent på årsbasis.

Storstäderna driver på prisökningarna även om prisökningen i svenskfavoriten Barcelona dämpats av den politiska situationen i Katalonien.

Bostadsköpen i Spanien ökar totalt och bland utländska köpare är det britter och svenskar som ökar mest.

LÄS MER: Allt fler svenskar köper bostad på Costa Blanca

– Bostadspriserna fortsätter att stiga i måttlig takt. Det kommer av en ökande efterfrågan, såväl inhemsk som utländsk, samtidigt som spekulationsköpen är begränsade. Framåt förväntar vi oss en fortsatt stabil prisökning ledd av Madrid och Barcelona samt kustområdena, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Bland områden med störst skandinavisk efterfrågan stiger priserna just nu snabbast på Gran Canaria (plus 7 procent), Costa del Sol (plus 10,1 procent) och Costa Blanca (plus 6,7 procent).

– Vi ser hur kustnära storstäder som Málaga, Palma och Alicante drar till sig såväl inhemsk som utländsk efterfrågan vilket driver priserna på bostadsmarknaden, säger Daniel Nilsson.

Hämtat sig sedan kraschen

Bostadsmarknaden i Spanien närmar sig nu siffrorna före kraschen 2008.

Enligt inskrivnings­myndig­heten ökar antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under andra kvartalet 2018 med 12,4 procent jämfört med jämfört med samma period 2017.

134 200 bytte ägare – den högsta volymen sedan 2008.

Under samma period registrerades 17 100 utländska bostadsköp i Spanien, också den en rejäl ökning från andra kvartalet i fjol (plus 9,7 procent).

LÄS MER: Så flyttar du till sol och bad på solkusten

Den svenska efterfrågan är femte störst – 1 061 svenska köp registrerades för det andra kvartalet, vilket innebär en ökning på 13,9 procent.

Håller trenden i sig indikerar kvartalssiffrorna att årsvolymen för första gången passerar 4 000 svenska bostadsköp i Spanien.

– Svenskens aptit på bostad i Spanien har tiodubblats under ett decennium och snöbollseffekten är stark, säger Daniel Nilsson.

Britterna i topp för tyskarna

Efterfrågan är fortsatt starkast från Storbritannien (14,9 procent av alla utländska köp), Tyskland (7,6 procent), Frankrike (7,0 procent), och Belgien (6,4 procent).

Priserna stiger även i Portugal: Plus 1,9 procent under andra kvartalet och med 7,8 procent jämfört med samma period i fjol.