Rejäla fallskärmar vid valförlust - miljontals kronor betalas ut

Det är inte bara ministrarna i regeringskansliet som känner nervositet inför valdagen i morgon söndag. Minst lika oroade är de politiskt tillsatta tjänstemännen som också tvingas packa och gå vid en valförlust.

Och det blir en rejäl smäll också för skattebetarna. Efter riksdagsvalet 2014 gjorde nyhetsbyrån TT knappt ett år senare en genomgång av "fallskärmsläget" i Regeringskansliet. Då var summan med utbetalade ersättningar efter regeringen Reinfeldt uppe i 115 miljoner kronor för de som tvingades gå vid regeringsskiftet 2014. Vissa levde då fortfarande på avgångsersättningen. Till det beloppet tillkom alla som tvingades lämna riksdagen.

Reinfeldt kvitterade ut full ersättning

Fredrik Reinfeldt tillhörde de som utnyttjade systemet full ut efter valnederlaget och plockade ut 156 000 kronor per månad i avgångsvederlag under ett år. Samtidigt jobbade han i det egna bolaget, men lät inkomsterna stanna kvar i bolaget. Göran Persson gjorde på motsvarande sätt vid valförlusten 2006. Helt enligt reglerna, men båda kritiserades för upplägget.

I år rör det sig om närmare 200 personer som kan få ta del av sveriges mest exklusiva a-kassa i händelse av en valförlust. Gruppen består av statsekreterare, planeringschefer, presschefer, pressekreterare och assistenter, alla politiskt tillsatta. De flesta med s-koppling, men ett antal också med knytning till Miljöpartiet.

Stefan Löfvens närmaste medarbetare har högst lön

Nils Vikmång, statsekreterare och chef för Stefan Löfvens stab i statsrådsberedningen är den tjänsteman som har den högsta lönen. Hans lön ligger på 112 200 kronor. Vikmång ersatte Emma Lennartsson på posten sedan hon hastigt lämnade sin tjänst hos Löfven på grund av it-skandalen på Transportstyrelsen.

Övriga statssekreterare har 100 700 kronor per månad. Dit hör bland annat Annika Söder, kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet och dotter till Karin Söder som var centerledare under några år i mitten av 80-talet samt statssekreterare Hans Dahlgren, med ett gediget förflutet i regeringskansliet under olika s-regeringen. Hans politiska meritlista från regeringsarbete på tjänstemannanivå går tillbaka till 70-talet och har även jobbat under Olof Palme.

Snittlönerna i Regeringskansliet

Snittlöner för politiskt anställda i Regeringskansliet uppdelat på kvinnor och män visar att kvinnorna har något högre lön. Det framgår av en redovisning som Expressen begärde i våras.

Kvinna: 59 959 kronor.

Man 58 722 kronor

Här är hela lönelistan med de politiska tjänstemännen i Regeringskansliet och avser löneläget 31 maj 2018.

Namn: Rasmus Cruce Naeyé

Gör: Politisk sakkunnig hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Tjänar: 50 600 kronor

Namn: Annica Dahl

Gör: Statssekreterare hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Lisa Enquist

Gör: Politiskt sakkunnig hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Tjänar: 38 000 kronor

Namn: Linda Grape

Gör: Politiskt sakkunnig hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Tjänar: 55 200 kronor

Namn: Anders Kessling

Gör: Statssekreterare hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Irene Wennemo

Gör: Statssekreterare hos Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Jonas Bergström

Gör: Politiskt sakkunnig hos Civilminister Ardalan Shekarabi

Tjänar: 34 000 kronor

Namn: Kajsa Edqvist

Gör: Departementssekreterare på Finansdepartementet

Tjänar: 41 500 kronor

Namn: Pontus Ekerljung

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund

Tjänar: 47 800

Namn: Karolina Ekholm

Gör: Statssekreterare hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Max Elger

Gör: Statssekreterare hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Elin Eliasson

Gör: politisk sakkunnig hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 50 300 kronor

Namn: Emma Enebog

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansmarknad och konsumentminister Per Bolund

Tjänar: 49 500 kronor

Namn: Stefan Engström

Gör: Planeringschef hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 59 300

Namn: Alejandro Firpo

Gör: Statssekreterare hos Civilminister Ardalan Shekarabi

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Frida Hagström

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansmarknad och konsumentminister Per Bolund

Tjänar: 45 000 kronor (vikare)

Namn: Tora Hansjons

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 50 000 kronor

Namn: Ulf Holm

Gör: Statssekreterare hos Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Ludvig Hubendick

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund

Tjänar: 45 500 kronor (vikarie)

Namn: Leif Jakobsson

Gör: Statssekreterare hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Annelie Ljunggren Roswall

Gör: Statssekreterare hos Civilminister Ardalan Shekarabi

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Gustaf Löfgren

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 50 300 kronor

Namn: Linus Samuelsson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 43 000 kronor

Namn: Jasmina Sofic

Gör: Politiskt sakkunnig hos Civilminister Ardalan Shekarabi

Tjänar: 35 000 kronor

Namn: Anders Eriksson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Försvarsminister Peter Hultqvist

Tjänar: 41 100 kronor

Namn: Annelie Gregor Sachs

Gör: Politiskt sakkunnig hos Försvarsminister Peter Hultqvist

Tjänar: 40 000 kronor

Namn: Jan Salestrand

Gör: Statssekreterare hos Försvarsminister Peter Hultqvist

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Elin Almqvist

Gör: Politiskt sakkunnig hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 52 300 kronor

Namn: Catharina Espmark

Gör: Statssekreterare hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Natasa Mirosavic

Gör: Politiskt sakkunnig hos Migrationsminister Heléne Fritzon

Tjänar: 44 000 kronor

Namn: Johan Moström

Gör: Politiskt sakkunnig hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 52 300 kronor

Namn: Kristoffer Strömgren

Gör: Politiskt sakkunnig hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 47 500 kronor

Namn: Charlotte Svensson

Gör: Statssekreterare hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Anna Tillander

Gör: Politiskt sakkunnig hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 45 600 kronor

Namn: Lars Westbratt

Gör: Statssekreterare hos Migrationsminister Heléne Fritzon

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Sara Yazdanfar

Gör: Politiskt sakkunnig hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 41 300 kronor

Namn: Ulf Dernevik

Gör: Politiskt sakkunnig hos Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Tjänar: 43 500 kronor

Namn: Felix König

Gör: Politiskt sakkunnig hos Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Tjänar: 43 500 kronor

Namn: Per Olsson Fridh

Gör: Statssekreterare hos Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Emma Rung

Gör: Politiskt sakkunnig hos Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Tjänar: 47 300 kronor

Namn: Hanna Björnfors

Gör: Politiskt sakkunnig hos Miljöminister Karolina Skog

Tjänar: 44 300 kronor

Namn: Tobias Gustavsson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Miljöminister Karolina Skog

Tjänar: 35 000 kronor

Namn: Anders Mankler

Gör: Politiskt sakkunnig hos Miljöminister Karolina Skog

Tjänar: 44 200 kronor

Namn: Elin Olsson

Gör: Planeringschef hos Miljöminister Karolina Skog

Tjänar: 62 000 kronor

Namn: Per Ängquist

Gör: Statssekreterare hos Miljöminister Karolina Skog

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Elisabeth Backteman

Gör: Statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Stina Billinger

Gör: Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Joakim Bourelius

Gör: Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 51 900 kronor

Namn: Jakob Brandt

Gör: Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tjänar: 50 100 kronor

Namn: Sofia Brändström

Gör: Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 40 000 kronor

Namn: Maja Brännvall

Gör: Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tjänar: 49 700 kronor

Namn: Helena Carlsson

Gör: Politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Niklas Johansson

Gör: Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Magnus Johansson

Gör: Politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Tjänar: 49 100 kronor

Namn: Alf Karlsson

Gör: Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Tjänar: 100 700

Namn: Mattias Landgren

Gör: Statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Mikael Ljungblom

Gör: Politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Tjänar: 48 500 kronor

Namn: Oskar Magnusson

Gör: Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 48 200 kronor

Namn: Claes Nordmark

Gör: Politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tjänar: 52 300 kronor

Namn: Emelie Schröder

Gör: Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 49 200 kronor

Namn: Antti Vainio

Gör: Politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tjänar: 44 000 kronor

Namn: Susanne Åkesson

Gör: Politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Tjänar: 49 700 kronor

Namn: Kathrin Österlund

Gör: Politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tjänar: 54 200 kronor

Namn: Morgan Eklund

Gör: Politiskt sakkunnig hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 45 600 kronor

Namn: Maja Fjaestad

Gör: Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Sanna Fransson Hansen

Gör: Planeringschef hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 57 100 kronor

Namn: Gustav Gidenstam

Gör: Politiskt sakkunnig hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 43 000 kronor

Namn: Lina Glans

Gör: Politiskt sakkunnig hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 44 800 kronor

Namn: Madeleine Harby Samuelsson

Gör: Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Sofia Johansson

Gör: Politiskt sakkunnig hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Tjänar: 53 000 kronor

Namn: Agneta Karlsson

Gör: Statssekreterare hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar:100 700 kronor

Namn: Catharina Piazolla

Gör: Politiskt sakkunnig hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Tjänar: 46 200 kronor

Namn: Milischia Rezai

Gör: Politiskt sakkunnig hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Tjänar: 42 300 kronor

Namn: Johanna Storbjörk

Gör: Politiskt sakkunnig hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 43 600 kronor

Namn: Therese Svanström

Gör: Statssekreterare hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Oskar Taxén

Gör: Politiskt sakkunnig hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Tjänar: 45 800 kronor

Namn: Johanna Abrahamsson

Gör: Pressekreterare hos hos Migrationsminister Heléne Fritzon

Tjänar: 46 300 kronor

Namn: Miriam Abu Eid

Gör: Pressekreterare hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 57 500 kronor

Namn: Darina Agha

Gör: Pressekreterare hos Eu- och handelsminister Ann Linde

Tjänar: 38 500 kronor

Namn: Sassan Alexander Akhlaghi

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsminister Stefan Löfven

Tjänar: 43 500 kronor

Namn: Jakob Andersson

Gör: Pressekreterare hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 45 000 kronor

Namn: Mats Andersson

Gör: Statssekreterare hos Samordningskansliet hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Nina Andersson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 55 000 kronor

Namn: Annika Andersson Ribbing

Gör: Politiskt sakkunnig hos Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tjänar: 52 000 kronor

Namn: Sam Assadi

Gör: Pressekreterare hos Högre Utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Tjänar: 33 000 kronor

Namn: Wille Birksten

Gör: Planeringschef hos Statsrådsberedningen (tidigare politisk sakkunnig)

Tjänar: 61 000 kronor

Namn: Karin Boman Röding

Gör: Pressekreterare hos Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tjänar: 53 500 kronor

Namn: Agnetha Boström

Gör: Pressekreterare hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Tjänar: 66 000 kronor

Namn: Gösta Brunnander

Gör: Pressekreterare hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 43 100 kronor

Namn: Per Callenberg

Gör: Politiskt sakkunnig hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Tjänar: 58 000 kronor

Namn: Paula Carvalho Olovsson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 55 350 kronor

Namn: Alexandra Cederquist

Gör: Pressekreterare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Hans Dahlgren

Gör: Statssekreterare för Utrikes och EU-frågor hos Stefan Löfven

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Sara Darabi

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Anne Ekberg

Gör: Ställföreträdande presschef hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 64 000 kronor

Namn: Isabell Ekvall

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 42 300 kronor

Namn: Gunvor G Ericson

Gör: Statssekreterare hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Sofie Evertsson Berndtsson

Gör: Biträdande stabschef hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 59 350

Namn: Daniel Ferreira

Gör: Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Pezhman Fivrin

Gör: Pressekreterare hos Utrikesministern Margot Wallström

Tjänar: 50 500 kronor

Namn: Maria Bergendahl Gerholm

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 58 700 kronor

Namn: Odd Guteland

Gör: Presschef för Regeringskansliet

Tjänar: 74 400 kronor

Namn: Inger Hallqvist Lindvall

Gör: Politisk sekreterare hos Miljöpartiet Solna

Tjänar: 50 000 kronor (vikare)

Namn: Victor Harju

Gör: Pressekreterare hos Social- och idrottsminister Annika Strandhäll

Tjänar: 43 800 kronor

Namn: Adriana Haxhimustafa

Gör: Pressekreterare i Statsrådsberedningen

Tjänar: 38 000 kronor

Namn: Hanna Hessling

Gör: Pressekreterare hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 42 700 kronor

Namn: Gunilla Hjalmarsson

Gör: Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

Tjänar: 50 400 kronor

Namn: Annica Hjerling

Gör: Biträdande planeringschef hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 65 300 kronor

Namn: Jonatan Holst

Gör: Pressekreterare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 55 400 kronor

Namn: Emil Högberg

Gör: Statssekreterare hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Lott Jansson

Gör: Statssekreterare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Daniel Johansson

Gör: Politiskt sakkunnig på Regeringskansliet

Tjänar: 43 900 kronor

Namn: Martin Kling

Gör: Pressekreterare hos Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund

Tjänar: 43 700 kronor

Namn: Therese Knapp

Gör: Politiskt sakkunnig hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Tjänar: 48 000 kronor

Namn: Karin Kressner

Gör: Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

Tjänar: 56 700 kronor

Namn: Maud Larsen

Gör: Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

Tjänar: 52 000 kronor

Namn: Joakim Larsson

Gör: Planeringschef i Statsrådsberedningen

Tjänar: 58 200 kronor

Namn: Jakob Lundgren

Gör: Pressekreterare hos Miljöministern Karolina Skog

Tjänar: 36 000 kronor

Namn: Isabel Lundin

Gör: Pressekreterare hos Finansminister Magdalena Andersson

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Tobias Lundin Gerdås

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 54 500 kronor

Namn: Dan Lundqvist Dahlin

Gör: Pressekreterare hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 55 400 kronor

Namn: Matilda Malmquist Glas

Gör: Pressekreterare hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Sami Mashial

Gör: Pressekreterare hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Tjänar: 34 000 kronor

Namn: Anders Maxson

Gör: Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 50 000 kronor

Namn: Tomas Melin

Gör: Politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen

Tjänar: 50 500 kronor

Namn: Payam Moula

Gör: Politiskt sakkunnig hos Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Tjänar: 40 900 kronor

Namn: Axel Naver

Gör: Biträdande presschef hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 52 000 kronor

Namn: Ingela Nilsson

Gör: Pressekreterare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 55 400 kronor

Namn: Erik Nises

Gör: Pressekreterare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 55 400 kronor

Namn: Marinette Nyh Radebo

Gör: Tidigare Pressekreterare hos Försvarsministern Peter Hultqvist (slutarde efter DN-granskning)

Tjänar: 53 000 kronor

Avgångsvederlag: 636 000 kronor

Namn: Jens Odlander

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 69 000 kronor

Namn: Mats Pertoft

Gör: Politiskt sakkunnig hos Samordningskansliet

Tjänar: 55 000 kronor

Namn: Jens Petersen

Gör: Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Tjänar: 38 000 kronor

Namn: Sofie Rudh

Gör: Pressekreterare hos Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Tjänar: 51 300 kronor

Namn: Pelle Rödin

Gör: Politiskt sakkunnig hos Finansministern Magdalena Andersson

Tjänar: 53 700 kronor

Namn: Natali Sial

Gör: Pressekreterare hos Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Tjänar: 46 300 kronor

Namn: Peter Skeppström

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 55 000 kronor

Namn: Maria Soläng

Gör: Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Tjänar: 52 200 kronor

Namn: Joel Stade

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 53 300 kronor

Namn: Emma Stark

Gör: Pressekreterare hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 43 500 kronor

Namn: Nora Suni

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 33 000 kronor (arbetar 30 procent)

Namn: Viktor Svedberg

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 44 800 kronor

Namn: Anna Söderström

Gör: Pressekreterare hos Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Tjänar: 49 100 kronor

Namn: Kristoffer Talltorp

Gör: Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 48 500 kronor

Namn: Niklas Thidevall

Gör: Politisk sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 46 300 kronor

Namn: Anders Thor

Gör: Politiskt sakkunnig och Talskrivare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 49 000 kronor

Namn: Jerker Thorsell

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 51 000 kronor (vikarie)

Namn: Anneli Toresson

Gör: Planeringschef hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 74 000 kronor

Namn: Tonechka Türkyilmaz

Gör: Assistent hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 42 200 kronor

Namn: Jonas Wadensjö

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 36 500 kronor

Namn: Nila Vikhe Patil

Gör: Politisk sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 50 100 kronor

Namn: Carl-Martin Vikingsson

Gör: Pressekreterare hos Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Tjänar: 45 900 kronor

Namn: Nils Vikmång

Gör: Statssekreterare hos Statsministern Stefan Löfven

Tjänar: 112 200 kronor

Namn: Andrine Winther

Gör: Politiskt sakkunnig hos Statsrådsberedningen

Tjänar: 53 900 kronor

Namn: Erik Wirkensjö

Gör: Pressekreterare hos Utrikesministern Margot Wallström

Tjänar: 47 500 kronor

Namn: Maja Zachrisson

Gör: Pressekreterare hos Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tjänar: 45 000 kronor

Namn: Sandra Ahlstrand

Gör: Politiskt sakkunnig hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 51 200 kronor

Namn: Thorgny Arwidson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 35 000 kronor

Namn: Martin Carlstedt

Gör: Politiskt sakkunnig hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 52 000 kronor

Namn: Malin Cederfeldt Östberg

Gör: Statssekreterare hos Högre Utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Veronica Eriksson

Gör: Stabschef på Utbildningsdepartementet

Tjänar: 62 000 kronor

Namn: Camilla Georgsson

Gör: Politiskt sakkunnig hos Högre Utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Tjänar: 48 000 kronor (föräldraledig)

Namn: Göran Gutiérrez-Aranda

Gör: Politiskt sakkunnig hos Högre Utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Tjänar: 49 000 kronor

Namn: David Holm Gatica

Gör: Politiskt sakkunnig hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 47 900 kronor

Namn: Jennie Larsson

Gör: Politisk sekreterare och kommunikatör

Tjänar: 47 000

Namn: Klas-Herman Lundgren

Gör: Politisk sakkunnig hos Högre Utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Tjänar: 46 400 kronor

Namn: Erik Nilsson

Gör: Statssekreterare hos Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Erik Pedersen

Gör: Politiskt sakkunnig hos Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Tjänar: 43 900 kronor

Namn: Hugo Qvinth

Gör: Politiskt sakkunnig hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 43 800 kronor

Namn: Marcus Strinäs

Gör: Politiskt sakkunnig hos Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Tjänar: 39 900 kronor

Namn: Nina Unesi

Gör: Politiskt sakkunnig hos Högre Utbildning- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Tjänar: 42 000 kronor (vikarie)

Namn: Helene Öberg

Gör: Statssekreterare hos Utbildningsminister Gustav Fridolin

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Louise Bjarke

Gör: Stabschef hos Utrikesministern Margot Wallström

Tjänar: 66 500 kronor

Namn: Annika Bjurner Söder

Gör: Kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Johannes Danielsson

Gör: Politisk sakkunnig hos Utrikesministern Margot Wallström

Tjänar: 44 000 kronor (vikarie)

Namn: Sven Elander

Gör: Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 56 500 kronor

Namn: Julia Finnsiö

Gör: Statsrådsassistent på Näringsdepartementet

Tjänar: 35 200 kronor

Namn: Linus Glanzelius

Gör: Politiskt sakkunnig hos EU- och handelsministern Ann Linde

Tjänar: 39 800 kronor

Namn: Katarina Hellström

Gör: Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Annika Jacobson

Gör: Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 51 000 kronor

Namn: Gunnar Lind

Gör: Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 55 000 kronor (arbetar 60 procent)

Namn: Susanne Lindberg Elmgren

Gör: Politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet

Tjänar: 53 700 kronor

Namn: Ulrika Modéer

Gör: Statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Magnus Nilsson

Gör: Politisk sakkunnig hos Utrikesministern Margot Wallström

Tjänar: 47 000 kronor

Namn: Magda Rasmusson

Gör: Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 42 000 kronor

Namn: Oscar Stenström

Gör: Statssekreterare hos EU- och handelsministern Ann Linde

Tjänar: 100 700 kronor

Namn: Eva Svedling

Gör: Statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin

Tjänar: 100 700 kronor

